Paulina Goto denunciará al conductor de un taxi de aplicación que no le permitió bajarse del automóvil

Paulina Goto procederá contra conductor de Uber que no la dejó bajar del automóvil en el que viajaba (Foto: Instagram/@paulinagoto)

Paulina Goto anunció a través de sus redes sociales que, luego de que denunciara en Uber a un conductor que la habría hecho sentir insegura al no permitirle bajar del automóvil en el que viajaba, denunciará ante las autoridades correspondientes a esta persona, pues no recibió una respuesta adecuada por parte de la app de taxis.

El pasado 14 de mayo Paulina Goto denunció a través de sus redes sociales que durante la madrugada un conductor de la aplicación de Uber la hizo pasar “el susto de mi vida”, pues le cerró y bloqueó las ventanas del automóvil en el que viajaba para que ella no pudiera salir.

Ese mismo día, la cantante dio a conocer que se había puesto en contacto con los responsables de apoyo a los clientes de Uber e inició su denuncia dentro de la aplicación, pero la respuesta que le dieron habría sido lamentable, ya que le dijeron que lo que sufrió se trató de un “malentendido”.

Comunicado con el que Paulina Goto dio a conocer que denunció con las autoridades al conductor (Foto: Twitter/@soypaulinagoto)

Este 9 de junio Goto compartió que al recibir tal respuesta, decidió llevar su denuncia hacia las autoridades, pues el conductor no sufrirá consecuencia alguna.

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, la actriz señaló que Uber no se tomó la situación que ella sufrió con la suficiente seriedad como para tomar medidas más estrictas al respecto, algo que lamentaba ya que ni siquiera fue removido el conductor que denunció.

“Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un ‘desafortunado malentendido’, por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna (...) si Uber hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, ‘como dicen haberlo hecho’, el conductor, cuando menos, ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma, principalmente para garantizar la seguridad y bienestar de otras personas que pudieran sentirse”, escribió en su misiva.

Por ello, y por que quisiera que ninguna otra persona se sintiera igual de insegura como ella aquella madrugada del 14 de mayo, pues el conductor continuará prestando sus servicios, ha decidido hacer su denuncia con las autoridades correspondientes.

Paulina denunció primero con Uber al conductor, pero no tuvo una respuesta coherente según la situación (Foto: captura de pantalla/Twitter)

En su mensaje también alentó a que aquellas personas que han sufrido de una situación similar también acudan con las autoridades para denunciar, pues, según su experiencia, sólo así es que que se tomarán medidas reales contra este tipo de casos.

“He decidido presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, reiterando que mi principal intención es evitar que alguna otra persona pueda llegar a sentir o correr peligro. Asimismo, los invito a denunciar cualquier hecho que los haga sentirse inseguros, para evitar que personas como el conductor, sigan teniendo este tipo de actitudes que nadie debería de tolerar”

El 14 de mayo Paulina dio a conocer que el conductor con el que viajaba no le permitió realizar las medidas que toma para que evitar que este tipo de situación lleguen a ser algo peor. Y es que Goto suele abrir la ventana de la puerta junto a la que viaja, pero en esa ocasión el conductor subió las ventanas. Ella inmediatamente, al notar que no era algo normal, le pidió que detuviera el automóvil para que se bajara, sin embargo, él se rehusó.

Según compartió la protagonista de Madre sólo hay dos, el conductor le aseguró que no le iba a pasar nada, por lo que ella se vio obligada a abrir una puerta y saltar del vehículo en movimiento.

SEGUIR LEYENDO: