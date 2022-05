Paulina Goto tuvo que saltar de un taxi de app en marcha al sentirse en peligro: “El susto de mi vida”

Paulina Goto denunció que un conductor de Uber no la dejó salir de su automóvil (Foto: Instagram/@paulinagoto)

Paulina Goto señaló que un conductor de una aplicación de transporte no le permitió bajar del automóvil en el que estaba viajando, por lo que tuvo que lanzarse del vehículo cuando todavía estaba en marcha.

La madrugada de este 14 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, Paulina Goto señaló que estaba viajando en un vehículo que tomó a través de la plataforma de transporte Uber, cuando el conductor le hizo pasar “el susto de mi vida”, pues cerró las ventanas del automóvil y las bloqueó para que ella no pudiera salir.

Según relató, al tomar su taxi, siguió las medidas que siempre toma para sentirse segura en este tipo de transportes, como lo es bajar una ventana; sin embargo, el conductor comenzó a tener un comportamiento que la preocupó.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”

La actriz publicó su denuncia en la madrugada, luego de encontrarse a salvo (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Paulina le pidió al conductor que la dejara bajar del automóvil, pues ya no quería continuar al viaje luego de que le negara seguir sus medidas con las que busca evitar este tipo de situaciones, pero él volvió a mostrarse renuente. La actriz tuvo que poner en riesgo su vida lanzándose del vehículo en movimiento para escapar de lo que parecía ser un posible secuestro.

“Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta para saltar mientras el coche avanzaba”

La protagonista de Madre solo hay dos publicó junto a su denuncia una captura de pantalla con los datos de quien habría sido el conductor y del su automóvil en el que habría viajado con la aplicación Uber poco después de la media noche.

Asimismo solicitó apoyo de la aplicación de taxis para que tomaran cartas en el asunto. Confirmó que se encuentra bien, pero asustada por lo que vivió.

Paulina compartió que el conductor de Uber no quiso detenerse cuando ella se lo pidió, por lo que tuvo que lanzarse fuera con el automóvil en marcha (Foto: Twitter/@soypaulnagoto)

“@Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien”, se lee en su tuit.

La también cantante recibió varias respuestas en su post, entre ellas el mensaje de la cuenta de soporte de Uber que le pidió compartir más información con ellos para comenzar una investigación y que se tomen las acciones correspondientes.

Usuarios también respondieron al tuit de Paulina lamentando la situación por la que pasó y recomendándole que tome cartas en el asunto. Algunas internautas señalaron que ellas también han vivido este tipo de situaciones similares y reprobaron la inseguridad que sufren las mujeres.

“Siento pánico desde que leí esto... por dios hagan algo al respecto”, “Tristemente ya no estamos seguros en ningún lado y esos servicios no son lo más confiables”, “Qué triste. ¿Las mujeres siempre tendremos que temer caminar solas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sufriremos este tipo de ataque? Y esto no es solo en el MX”, expresaron usuarias.

Goto dio una actualización de su caso, agradeciendo el apoyo que recibió en estas horas (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Luego de varias horas de haber compartido su lamentable experiencia, la actriz confirmó que ya se puso en contacto con el soporte de Uber y le están dando seguimiento a su caso.

Aunado a ello, aseguró que la razón por la que expuso estos señalamientos en su cuenta de Twitter es para que existan consecuencias para el conductor y que la empresa mejore la seguridad de sus usuarios.

“No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona, sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, finalizó su mensaje.

