Regina Blandón se solidarizó con Paulina Goto tras su incidente: “Desde mi trinchera alzo la voz”

El pasado 14 de mayo la joven actriz mexicana, Paulina Goto, compartió en sus redes sociales que tuvo que saltar de un taxi en marcha al sentirse en peligro. Tras ello diversas personalidades del mundo de la farándula se solidarizaron tras el impactante relato, una de ellas fue su colega, Regina Blandón.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación retomado por el matutino Hoy, donde la histrionisa mexicana que dio vida a Bibi en la comedia mexicana en La familia P. Luche, lamentó el suceso y destacó que lo que le paso a Paulina Goto no es un hecho aislado, sino que es el día a día con el que viven las mujeres en México.

“No estaba enterada, pero le mando todo mi amor, luego le mando un mensajito”, comentó la también activista mexicana sobre el incidente de Paulina Goto con un conductor de una aplicación de movilidad privada.

Siguiendo en las declaraciones de Blandón, la intérprete aprovechó las cámaras para pronunciarse con preocupación por lo sucedido con su colega y reiteró su lucha a través de sus medios para concientizar a sus seguidores sobre la violencia que viven las mujeres.

“Todas, todos y todes en este país cuando hay 11 mujeres al día que mueren a causa de feminicidio y además cuando las mujeres trans su expectativa de vida es de 35 años, pues sí tenemos que hacer algo, yo desde mi trinchera intento alzar la voz, y usar mi plataforma como plataforma de difusión” indicó para las cámaras del matutino de Televisa.

Para finalizar su encuentro con los medios, confesó que no le da importancia a los comentarios negativos que recibe contantemente en redes sociales por expresar sus puntos de vista con relación al aborto, el lenguaje inclusivo, entre varios más.

“Mira, yo ya… pues siempre va a haber alguien que hable mal y todo fuera como que hablaran mal de las cejas, de tal, tal y tal, entonces mejor concentrarnos en las críticas que valen la pena, procuro ser empática en ese sentido, porque no estoy a favor de la cancelación tampoco, creo que es importante tener un debate y que no todes crecimos con lo mismo”, concluyó.

Esta no es la primera ocasión en la que la intérprete trata de defender sus ideales pese a los contantes ataques en los que se ve inmiscuida. En febrero del presente año, la actriz que protagonizó Guerra de Likes, se vio envuelta en una controversia mediática tras defender el lenguaje Inclusivo.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, comentó la histrionisa mexicana para las cámaras de De primera mano.

Por su parte, la intérprete que dio vida a Andrea paz en el melodrama Niña de mi corazón tras su denuncia viral por medio de Twitter, confesó que tras el gran alcance obtenido confirmó que se pudo contactar con el soporte de Uber y aseguró que la razón por la que expuso su caso fue para que existan consecuencias para el conductor y que la empresa mejore la seguridad.

“No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona, sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, redactó Paulina Goto.

