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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 5 de junio: PEMEX presenta proyecto para la reactivación de la industria petroquímica

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que la presidenta Sheinbaum brinde más detalles sobre el caso de Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano, detenido el pasado 3 de junio por autoridades de Estados Unidos. Está relacionado con la desaparición forzada al caso de Ayotzinapa. El arresto se realizó en Hawthorne, California, y el aprehendido se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En pocas líneas:

14:01 hsHoy

MegaBachetón 2026

Avances durante 2025

  • Pavimentación 92 km
  • Bacheo 2 mil 612 km
  • Señalamiento 1,627 km

Avances durante 2026: 10%

  • Pavimentación 615 km
  • Bacheo 2 mil 592 km
  • Señalamiento 1,695 km

Jorge Mendoza Sánchez, director General de Banobras, anunció que durante el mes de julio comenzarán las obras en el tramo Tihuatlán - Tuxpan.

13:52 hsHoy

Juan Carlos Carpio, director General de Petróleos Mexicanos, presentó un proyecto que tiene el objetivo la reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes, el cual tiene un plan de inversiones públicas y mixtas de 93, 000 millones de pesos entre 2026 y 2030.

Impulsará sectores claves como el agrícola, automotriz, plásticos, textil, farmacéutico y químico.

13:46 hsHoy

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz la da la bienvenida a la presidenta de Claudia Sheinbaum

“Decirle que está en su casa, nos va dar muchísimo gusto esta gira muy nutrida que tenemos a partir del día de hoy, viernes y sabado. Vamos a estar acompañandola”, expresó la funcionaria.

13:41 hsHoy

Comienza la conferencia matutina

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