EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 5 de junio: PEMEX presenta proyecto para la reactivación de la industria petroquímica

Se espera que la presidenta Sheinbaum brinde más detalles sobre el caso de Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano, detenido el pasado 3 de junio por autoridades de Estados Unidos. Está relacionado con la desaparición forzada al caso de Ayotzinapa. El arresto se realizó en Hawthorne, California, y el aprehendido se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En pocas líneas:
MegaBachetón 2026
Avances durante 2025
- Pavimentación 92 km
- Bacheo 2 mil 612 km
- Señalamiento 1,627 km
Avances durante 2026: 10%
- Pavimentación 615 km
- Bacheo 2 mil 592 km
- Señalamiento 1,695 km
Jorge Mendoza Sánchez, director General de Banobras, anunció que durante el mes de julio comenzarán las obras en el tramo Tihuatlán - Tuxpan.
Juan Carlos Carpio, director General de Petróleos Mexicanos, presentó un proyecto que tiene el objetivo la reactivación de la industria petroquímica y fertilizantes, el cual tiene un plan de inversiones públicas y mixtas de 93, 000 millones de pesos entre 2026 y 2030.
Impulsará sectores claves como el agrícola, automotriz, plásticos, textil, farmacéutico y químico.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz la da la bienvenida a la presidenta de Claudia Sheinbaum
“Decirle que está en su casa, nos va dar muchísimo gusto esta gira muy nutrida que tenemos a partir del día de hoy, viernes y sabado. Vamos a estar acompañandola”, expresó la funcionaria.
Comienza la conferencia matutina