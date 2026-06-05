No hubo daños ni heridos tras arengas frente a la sede de campaña de De la Espriella en Teusaquillo, informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá

El ataque que denuncian desde la campaña de Abelardo de la Espriella por parte de seguidores de Iván Cepeda se produjo la noche del jueves 4 de junio de 2026 en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá - crédito @mafecarrascalr/IG

Una serie de arengas frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella alteró la noche del 4 de junio en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

La Secretaría Distrital de Seguridad calificó el hecho como una “acción intimidante” y señaló que no hubo daños materiales ni víctimas.

“En la noche de hoy, un grupo de individuos se ubicó a las afueras de una sede de campaña del candidato Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo, para lanzar arengas ofensivas e intimidantes y restringir el acceso y la salida de dicha instalación, sin causar vandalización o afectaciones estructurales”, se puede leer en un comunicado.

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Tras las denuncias y la difusión de videos en redes sociales, la Secretaría Distrital de Seguridad puso en marcha un protocolo.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó personal adicional y evitó confrontaciones, lo que permitió la evacuación de quienes estaban en el edificio.

La entidad activó un protocolo tras denuncias y videos difundidos en redes sociales, y reportó que no se registraron heridos ni afectaciones en el inmueble durante los hechos de la noche del 4 de junio - crédito captura de pantalla @SeguridadBOG / X

“@PolicíaBogotá, @SeguridadBOG y @GobiernoBTA coordinaron con el equipo de seguridad de la sede para el restablecimiento del orden en el área circundante y la evacuación de las personas que se encontraban dentro”, se puede leer en el comunicado de la Secretaría de Seguridad en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Los hechos ocurrieron cuando simpatizantes de Iván Cepeda y Aida Quilcué se congregaron frente al edificio donde opera la sede política de De la Espriella.

Los manifestantes gritaron consignas dirigidas a los presentes, lo que generó tensión tanto en el interior como en el exterior del lugar. Uno de los asistentes grabó el momento en que afuera, los manifestantes increpaban a un hombre vestido de blanco que intentaba observar desde la entrada del edificio.

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Imágenes posteriores mostraron que las consignas se intensificaron y que los congregados grabaron la escena, aunque no se produjeron agresiones físicas ni daños en la infraestructura.

“La Oficina del Alcalde de @Bogotá rechaza todo acto de violencia e intimidación política y reitera que el uso de la violencia y la destrucción de la propiedad pública y privada son punibles conforme a la ley penal”, explicó la secretaria de Seguridad.

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Miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella reportaron incidentes a las afueras de su sede en Bogotá, en el sector de Teusaquillo - crédito suministradas a Infobae Colombia

Finalmente, la Secretaría de Seguridad pidió “la máxima responsabilidad de los dirigentes en las campañas políticas en el ejercicio de sus derechos políticos, al margen de la violencia y la destrucción, con pleno acatamiento de la ley y renunciando expresamente a la intención de ejercer presión o atacar a ciudadanos de cualquier afiliación política“.

Llamado de la Alcaldía a las campañas políticas tras el incidente

“La Alcaldía Mayor de Bogotá rechaza cualquier acto político violento e intimidante y reitera que el uso de la violencia y la destrucción de bienes públicos y privados son castigados por la ley penal”, señaló la administración.

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El gobierno distrital resaltó la necesidad de mantener el respeto y la tranquilidad en tiempos electorales.

Un portavoz institucional insistió en que las campañas políticas deben ejercer sus actividades sin crear escenarios de hostigamiento o exclusión, y siempre enmarcadas en el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

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El mensaje institucional fue dirigido especialmente a quienes lideran partidos y movimientos. Tras el episodio en la sede de De la Espriella, la administración local insistió en que los actores políticos y sus seguidores renuncien de manera absoluta a prácticas que comprometan la convivencia democrática.

El presidente Gustavo Petro pidió bajar la tensión entre las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro pidió bajar la tensión entre las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tras los incidentes ocurridos la noche del 4 de junio de 2026 en Teusaquillo, en el norte de Bogotá, y advirtió que el “discurso del odio” en la recta final hacia la segunda vuelta del 21 de junio puede poner en riesgo a la ciudadanía. En su pronunciamiento, el jefe de Estado reclamó al candidato presidencial que abandone la confrontación verbal y sostuvo: “Como presidente de la República le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso del odio”.

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El presidente Gustavo Petro pidió bajar la tensión tras los incidentes ocurridos la noche del 4 de junio de 2026 en Teusaquillo, en el norte de Bogotá, a las afueras de la sede del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La elección presidencial en Colombia llega a su fase definitiva en un contexto de polarización, según el texto fuente, y el episodio ocurrido frente a la sede de campaña de De la Espriella elevó la preocupación por la seguridad de los equipos políticos. La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, un grupo de personas llegó a las afueras de la sede con carteles alusivos al senador y también aspirante Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Según la entidad, durante la protesta los manifestantes lanzaron “arengas ofensivas e intimidantes” y restringieron el ingreso y la salida del lugar, “sin causar vandalización o afectaciones estructurales”.

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La misma dependencia informó que las autoridades y el equipo de seguridad de la sede intervinieron para “restaurar el orden” y permitir la evacuación de quienes estaban en el interior, sin que se presentaran choques.

Petro vinculó el episodio con el tono de la campaña y advirtió sobre el alcance de las palabras en el actual clima electoral: “Si no se responsabiliza de la palabra va a hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado”. En el mismo mensaje, añadió una regla para la contienda: “Nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre argumentos e inteligencia, no sobre la fuerza”.