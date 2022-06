Natanael Cano arremetió contra Billboard Latin: “cuando quieran les tumbamos el trabajo a esos artistas nuevos”

Natanael Cano contra Billboard (Fotos: Getty Images)

El cantante mexicano Natanael Cano, es el mayor exponente de los corridos tumbados dentro del género regional mexicano. Ha tenido éxitos como Diamantes, Amor tumbado y Soy el diablo junto con Bad Bunny.

Natanael se fue en contra de Billboard debido a que no lo consideraron para entregarle un premio. En sus historias de Instagram el cantante se expresó en contra de esta organización y la etiquetó.

Natanael exigió que le den el premio a mejor artista mexicano (Fotos: CUARTOSCURO)

En una de sus post exige a Latin Billboard que le entregue el premio como Mejor Artista Mexicano. “Espero mi premio por mejor artista mexicano y por ser el único aparte de Bad Bunny con dos álbumes en el top 50 de mi país”.

Su enojo lo llevó a expresarse mal de otros cantantes y dijo que cuando quisiera les podía tumbar el trabajo. “Cuando quieran les tumbamos el jale es esos artistas nuevos. Buena vibra y todo pero me hacen enojar y es cuando les pego un estate quieto”.

Natanael Cano arremete contra otros artistas (Fotos: Getty Images)

Y eso no fue todo, pues el sonorense compartió una foto de su rostro describiendo que se encontraba con malos ánimos porque no lo toman en cuenta cuando “él enseño a trabajar a toda esa gente”.

“Por qué no toman en cuenta al único chamaquito que les enseñó como trabajar a toda esa gente (...) Impresionante, pero bueno, si no hablo yo nadie más habla por mí. Eso es lo más triste (...) Sin mi premio. No pienso llorar”, esas fueron sus palabras.

Cuando dijo que esperaba su premio se refería a que los Latin Billboard lo nominaron a Mejor Artista Regional Mexicano, sin embargo, el premio se lo llevó Christian Nodal.

Y es que hace apenas unas horas, Christian Nodal también compartió en su Instagram algo sobre los Billboard, solo que en su caso presumió al público estar por cuarta vez consecutiva en el Top 10 en la lista de éxitos Álbum de regional mexicano por su disco Forajido.

Christian Nodal compartió estar en el top 10 de Billboard (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

No es la primera vez que el creador de los corridos tumbados se ve envuelto en una polémica. En 2020 el cantante insultó a Pepe Aguilar por menospreciar al género musical en el que Natanael incursiona.

“Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier**, con las palabras más mier*** que pueden existir”, dijo el joven.

Hasta hace unos meses, Natanael Cano declaró para Imagen TV que “quería que Ángela Aguilar lo desbloqueara de Instagram”, esto tras la pelea que tuvo con su padre.

Natanael Cano y sus polémicas con Pepe Aguilar y la Banda MS (Fotos: Getty Images)

Otra de las polémicas más sonadas del intérprete de Pienso en Ella fue con la Banda MS. Y es que según sus declaraciones fue abucheado durante su presentación como invitado sorpresa con la banda.

Por esa razón el cantante se retiró del lugar, y mientras iba caminando aventó el micrófono e hizo la señal grosera con el dedo medio, dirigiéndose hacia el promocional de la Banda MS.

El video fue difundido en redes sociales y rápidamente recibió malos comentarios por parte de los usuarios. “Que bueno por ese público que lo ubicó, que aproveche y guarde su dinero porque su fama durará poco”, “el necesita un buen manager y alguien que lo oriente y más tener humildad”, expresaron algunos internautas.

SEGUIR LEYENDO: