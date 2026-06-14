El Reino Unido interceptó en el Canal de la Mancha un petrolero sancionado vinculado a la flota fantasma rusa

El Reino Unido interceptó en el Canal de la Mancha un petrolero ruso sancionado vinculado a la flota fantasma. (Ministerio de Defensa del Reino Unido/REUTERS)

El Reino Unido interceptó el domingo un petrolero sancionado que presuntamente forma parte de la denominada “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha, según informó el Ministerio de Defensa británico. Se trata de la primera operación de este tipo dirigida por el país, en la que el buque SMYRTOS fue abordado por comandos de los Royal Marines y agentes especializados de la Agencia Nacional contra el Crimen, pese a los intentos de Rusia por eludir las sanciones internacionales impuestas tras la invasión a Ucrania en 2022.

El Ministerio detalló que el barco será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y permanecerá bajo vigilancia. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la operación como “exitosa” y afirmó que constituye “un nuevo golpe a Rusia”, recordando a quienes colaboran con la guerra impulsada por Vladimir Putin en Ucrania que “no tienen sitio donde esconderse”. Starmer agradeció públicamente la labor de los participantes y difundió un vídeo de la incursión, acompañado de un mensaje dirigido al presidente ruso: “A pesar de sus esfuerzos para evadir las sanciones, no dejaremos que se salga con la suya”.

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La operación en el Canal de la Mancha fue la primera liderada por el Reino Unido contra un petrolero de la flota fantasma rusa. (Ministerio de Defensa del Reino Unido/REUTERS)

Aunque la captura de este tipo de embarcaciones es frecuente, sobre todo en el mar Báltico, esta es la primera vez que Reino Unido lidera una operación semejante en el Canal de la Mancha. Según el Ministerio de Defensa, la llamada “flota fantasma” rusa está compuesta principalmente por viejos petroleros utilizados por Moscú para evadir sanciones occidentales. Londres ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de integrar esta flota.

Otros países europeos como Francia, Bélgica y Finlandia también han detenido recientemente navíos sospechosos de pertenecer a la misma red y de violar las restricciones impuestas a los combustibles fósiles rusos.

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El Ministerio de Defensa británico informó que el petrolero sancionado será trasladado frente a la costa sur de Inglaterra y quedará bajo vigilancia. (Ministerio de Defensa del Reino Unido/REUTERS)

Esta semana, el Reino Unido abordó por primera vez un petrolero relacionado con la “flota fantasma” rusa en el Canal de la Mancha. El barco SMYRTOS fue interceptado por comandos británicos y agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, según el Ministerio de Defensa local. El Gobierno ruso no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Reacciones de Ucrania y contexto de las sanciones

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiga, valoró la operación como un golpe directo a la “máquina de guerra” del Kremlin. Sybiga afirmó que “la flota fantasma de Rusia es una herramienta de guerra” y que la detención de estos barcos implica “menos dinero para la maquinaria bélica de Rusia”. Además, destacó que cortar estos ingresos limita la capacidad de Rusia para financiar ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas.

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La flota fantasma rusa está formada en gran parte por viejos petroleros que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales, según Londres. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, manifestó su agradecimiento al Reino Unido por “este importante paso contra la flota petrolera de Rusia”. Zelensky señaló: “Fue la soberbia de Rusia, alimentada por altos ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra, y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la guerra misma”. El mandatario ucraniano solicitó a Europa que adopte medidas legislativas para permitir no solo la detención de petroleros y la restricción de envíos, sino también la confiscación del crudo transportado.

La intercepción de este petrolero sancionado en el Canal de la Mancha representa un fortalecimiento de las acciones europeas para obstaculizar la financiación de la guerra en Ucrania a través del comercio ilegal de combustibles fósiles por parte de Rusia.

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