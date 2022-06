Gabriel Roa de “Las serenatas de la Z” regresará a la radio mexicana

Foto: Instagram/@gaboroaoficial

Gabriel Roa es un locutor que ha estado en diversas estaciones de radio como La Ke Buena 92.9 FM, La Z 107.3 FM y La Mejor 97.7 FM; pero particularmente recordado por sus famosas serenatas para complacer a los radioescuchas.

Este 9 de junio se reveló que próximamente el conductor tendría un cargo importante en alguna radiodifusora.

“Estoy en posibilidad de confirmar el regreso a la radio del querido @gaboroa Tendrá bajo su responsabilidad una emisora de FM que cambiará su perfil en breve Felicidades”, escribió el comunicador y ejecutivo Gil Barrera.

Esta información se confirmaría porque que el pasado 22 de abril, Gabo Roa, como lo apodan, dejó su trabajo como conductor de El Roa Show en La mejor 97.7. Desde entonces, el locutor había trabajado por su cuenta.

En esa despedida, Gabriel agradeció a su público, su equipo y otras personas que lo han apoyado, entre ellas el director artístico de la estación Andrés Salazar El Topo. De acuerdo con radionotas, durante su labor logró posicionar a esta estación entre primeros cinco lugares de audiencia entre las emisoras musicales de la Ciudad de México.

(Foto: Instagram/@gaboroaoficial)

Hasta el momento Gabriel Roa no ha publicado o anunciado algún cambio en su carrera profesional; simplemente se limitó a escribir el siguiente tuit sin contexto: “A veces ocurre que cuando más apoyo necesitas. Más espaldas conoces.”.

Roa estuvo casi 20 años al frente de Las serenatas de La Z, en la estación 107.3 Fm, este programa radiofónico tenía una dinámica que encantaba a los radioescuchas, pues les permitía tener una interacción directa con la cabina.

En ese programa, las personas podían dedicar canciones especiales a sus seres querdidos, ya fuera por su cumpleaños, alguna fecha de aniversario o cualquier otro día significativo.

Para poder realizar la dedicatoria, la gente tenía que llamar a la cabina, posteriormente Gabriel Roa contactaba a la persona vía telefónica y le informaba que la llamada estaban al aire, la interacción terminaba con la reproducción de alguna canción, generalmente se trataba de temas románticos, pero los familiares también llamaban para felicitar por cumpleaños o logros.

En 2016, se informó que el locutor había dejado de pertenecer a la emisora Radio Centro; en su momento diversas versiones aseguraron que el alejamiento de la estación y de su programa habría sido por un problema de actitud, por su parte, Gabriel Roa escribió un largo mensaje de agradecimiento en su cuenta de Twitter:

(Foto: Twitter: @gaboroa)

A ti que durante toda mi carrera has estado conmigo, me has apoyado, hemos sonreído juntos, compartido tristezas... A los artistas, compositores, grupos, productores, compañías disqueras, representantes; mil gracias por siempre estar, porque sin ustedes la música no sería mi pasión y parte de mi vida.

A mis compañeros conductores, periodistas, camarógrafos y reporteros, por siempre darme un espacio y apoyarme en este camino que aún no termina y donde nos seguiremos encontrando.

A mis amigos y familia, porque gracias a ustedes he crecido profesionalmente y como ser humano.

Pero sobre todo... Un agradecimiento eterno a mi público, a mis fans, por darme siempre un espacio dentro de sus hogares, oficinas, autos, negocios...lo que hoy para mi nos convierte en familia.

Un año antes, obtuvo el reconocimiento al Mejor Locutor Popular CDM’ en los Premios monitorLATINO 2015, además, mencionó otros logros en su carta de despedida, pues escribió_ “Gracias a ustedes hoy formo parte de los 300 Lideres más Influyentes de México por la revista Líderes Mexicanos, porque gracias a ti que me escuchas he ganado 7 premios a Mejor Locutor a Nivel Latinoamérica por la revista Monitor Latino, así como elMicrófono de Oro por la Asociación Nacional de Locutores.”

SEGUIR LEYENDO: