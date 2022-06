Tatiana revivió a ‘Megara’ de “Hércules” en un karaoke y la viralizaron: “Hoy conocí la envidia”

Tatiana revivió a megara de Hércules (Foto: Ig @oficial.tatiana/Disney)

Las películas de Disney marcaron a varias generaciones de personas y uno de los clásicos más recordados sin lugar a dudas se trata de Hércules. Pero más allá de los entrañables personajes como Pegaso, Zeus, Las Musas o Pena y Pánico, quien se llevó gran parte del cariño del público desde el principio fue Megara, quien fue doblada en español por la mismísima Tatiana.

Y es que, a pesar de que la trama de este filme infantil gira en torno a Hércules, quien es secuestrado del Olimpo desde bebé y transformado en un mortal. Uno de los ejes más emocionantes y dramáticos de la cinta es el romance que empieza a gestar con una extraña mujer, de la cual varios desconfían.

Fue así que, en esta ocasión, el video de una joven se viralizó en TikTok, debido a que aparecía cantando en karaoke la canción No hablaré de mi amor. Pero, la sorpresa de los internautas no radicó en el talento de la joven, sino en su acompañante de canto, pues cuando la segunda mujer giró a la cámara, se pudo observar que era Tatiana interpretando uno de los éxitos más populares de la película.

El video rápidamente alcanzó más de 15 mil vistas y los internautas no tardaron en reaccionar. Algunos de ellos se mostraron emocionados, mientras otros le preguntaron a la usuaria que subió el video cómo había logrado esa colaboración.

“Qué clase de pacto tengo que hacer para que estas cosas me pasen en lugar de lo que en verdad me pasa?”. “Se me enchino la piel! Amo Hércules y esa canción, yo hubiera llorado”. “Eres la favorita de dios y se sabe”. “El verdadero quién pudiera”. “Hoy conocí la envidia”, fueron algunas de las respuestas que llenaron la caja de comentarios.

Pero ahí no terminó todo, porque la tiktoker que compartió el momento añadió a la descripción: “MI INFANCIA WEY CANTE CON LA MISMÍSIMA MEGARA.Te quierooo @Tatiana”.

A lo que La reina de los niños respondió desde su cuenta oficial: “Qué padre”.

¿De qué trata la canción que interpretó Tatiana?

Hércules de Disney se estrenó en 1997 y fungió como una pieza que muchos niños recordarían a lo largo de los años.

Cabe mencionar que, después de que Hércules es secuestrado por los ayudantes del antagonista Hades, el niño crecerá como un mortal y en un punto de la historia deberá buscar a Phil, quien es un fauno, para que lo entrene y pueda convertirse “Un dios vedadero”.

Duranteel periodo en el que ya es adulto, conoce a Megara de la cuál se enamora sin saber que ella trabaja para Hades. No obstante, la joven también comienza a tener sentimientos por Hércules, pero debido a fuertes decepciones amorosas que sufrió en el pasado, teme entregar su corazón nuevamente.

Es en ese punto que una noche, mientras reflexiona qué es lo que debería hacer Megara canta la canción No hablaré de mi amor junto a las Musas.

“Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novios, eso es historia, ya lo sé todo (...) No van a oír que lo diga, no, no, (tu sueño es, no lo niegues) jamás lo haré, no hablaré de mi amor”, son algunos de los versos que son entonados por Tatiana en la versión en español latino.

