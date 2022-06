“Si no te gusta el show, te puedes ir”: comparan a Karol G con Belinda y Lucía Méndez tras altercado con fan en concierto

Conmemoraron a la cantante con Belinda y Lucía Méndez

Estar en un concierto dando lo mejor, entregándote en cuerpo y alma al cantar y bailar es un reto que de manera frecuente los grandes artistas enfrentan al iniciar una gira musical. Pero, cuando algunos de los asistentes más cercanos al escenario no se paran a compartir la euforia de los demás, las cosas se complican para el intérprete.

Recientemente esto le pasó a la reguetonera Karol G, quien se encuentra en una gira mundial titulada Bichota Tour, en uno de sus más recientes shows pues detuvo su presentación para intentar averiguar qué le ocurría a un grupo de asistentes que solo estaban sentadas y hablando por teléfono, algo que provocó la furia de la cantante y el resto de los fans que no dudaron en abuchear, una escena similar que se vivió hace unos años con una reconocida cantante pop.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono?, amor no. Eso, probablemente en cualquier otro concierto mami, pero en el Bichota de Karol G, ¿sentada en un palco? ¡Hágame el hijo de put* favor!”, inició a relatar la cantante mientras los músicos se encontraban parados esperando reanudar la presentación y los fans abucheaban fuertemente a los otros asistentes.

La cantante fue comparada con Belinda y Lucía Méndez (Fotos: Instagram/@belindapop/@karolg/@luciamendezof)

Aunque las cosas se veían sumamente tensas y el desconcierto de la cantante era notorio en su rostro, ella trató de alivianar la situación mencionando que las pondría a bailar con su ritmo para que tuvieran una mejor experiencia y así al fin se levantaran de sus palcos, dejaran el celular y bailaran y cantaran como el resto de los asistentes.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar, porque entonces ya no nos entendemos. ¿Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado?, no va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, bichota…”, finalizó la cantante antes de retomar la presentación y dar vuelto a la página.

Esta situación que ya se ha vuelto muy viral en redes sociales le ha recordado al público mexicano algo similar y con el mismo furor que tomó digitalmente años atrás, cuando Belinda detuvo también su concierto para quejarse de una “fan” que no estaba aparentemente disfrutando de la presentación pop, provocando la furia de la ex pareja de Christian Nodal y hasta una supuesta humillación pública de la también actriz a la asistente.

La cantante tuvo una situación similar años atrás (Foto: Instagram/@belindapop)

En un concierto ofrecido el 2 de septiembre del 2016 en Xalapa, la cantante de éxitos musicales como En La Obscuridad, En El Amor Hay Que Perdonar y I Love You… Te Quiero prácticamente corrió a una de las asistentes, que aparentemente había permanecido sentada, mientras todos bailaban. “Yo creo que en esta canción, hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te puedes ir, eh”, dijo la artista.

Las situaciones fueron tan similares que hasta Lucía Méndez fue retomada, pues ella podría ser el otro lado de la moneda cuando a alguien no le gusta el show al que se presenta, pues recordemos que años atrás la ahora primera actriz narró en una entrevista con Adela Micha que había provocado el mismo efecto en Madonna al no quererse parar en una de sus presentaciones, generando el ahora viral y popular “I’m gonna call my lawyer” o en español “Voy a llamar a mi abogado”.

La actriz provocó la furia de Madonna (Foto: Instagram/@luciamendezof)

“Belinda impone tanta moda que más de 5 años después Karol G recreo su famoso ‘Si no te gusta el show, te puedes ir, eh’”. “A Karol solo le faltó decirle fresa, aunque ella prefirió el ‘Bichota’ y ‘Mami’ pero el sentimiento fue igual”. “¿Se imaginan a Lucía Méndez en la misma escena? Está claro que cuando no te gusta el show pues no vas a bailar, deben aguantar la verdad”, expresaron.

SEGUIR LEYENDO: