Flor Amargo se manifiestó tras las amenazas que han sufrido los artistas callejeros en la alcaldía Coyoacán

Flor Amargo se manifestó en Coyoacán junto con otros músicos callejeros (Foto: Captura de pantalla vía Facebook/Flor Amargo)

Flor Amargo es una artista mexicana que canta y compone sus propias canciones, ella comenzó haciendo música callejera, tocaba en el metro, en mercados y banquetas.

Su gran talento y su forma de expresarse fue lo que hizo que destacara en el mundo de la música. Este lunes 26 de junio la artista se plantó en el Centro de Coyoacán, junto con otros músicos callejeros, para evitar que el arte urbano sea retirado de la vía pública.

“Como saben yo soy artista callejera, defensora de la cultura. El día de hoy estoy frente al Palacio de Coyoacán porque están quitando a todos los artistas urbanos, a los mismos que llevan más de 40 años. Quieren robar la identidad de Coyoacán para seguir haciendo dinero.”

Vía un directo de Facebook, Flor compartió su plan para manifestarse en contra de quienes quieren desaparecer la música urbana de las calles y pidió ayuda para que otros se unieran a la causa.

“Quiero que me ayuden por favor, con todo mi corazón, en nombre de todos los artistas callejeros, casi con lágrimas en los ojos. ¡No somos basura! Porque está diciendo la alcaldía que está limpiando la basura. ¡Los artistas no somos basura! (...) Yo, gracias a ustedes, mis amores, tengo la oportunidad de que me ayuden a compartir este mensaje de lo que está pasando en Coyoacán”.

La cantante se colocó a los pies del quiosco, con varios instrumentos para presentarse junto con sus colegas; esperaba mostrarle a la gente como las autoridades los iban a quitar cuando comenzaran a tocar.

Flor Amargo aseguró que los encargados de la alcaldía son unos déspotas y que incluso han golpeado a una de sus compañeras, quien es artista callejera. “Estoy un poco nerviosa, pero estoy muy comprometida con lo que pase aquí”, agregó en el en vivo.

En el video se observa que la artista comienza a entrevistar a una mujer, quien presuntamente ha sido amenazada por las autoridades de la alcaldía. “Tienen tres semanas aterrorizándonos, tratándonos como criminales, como si viniéramos a robar o hacer algo terrible. A mí me han llegado a decir que me retire sin media palabra o preguntar” agregó la chica.

Persona entrevistada durante el directo de Flor Amargo, quien expresó ser una artista que han amenazado (Foto: Captura de pantalla vía Facebook/Flor Amargo)

En otra parte del directo transmitido en Facebook, se le ve tocando una melodía en el piano y cantando, mientras otros artistas tocan otros instrumentos y bailan al ritmo de la voz de Flor.

Después comenzo a dar un discurso y explicó al público la razón por la cual se estaba manifestando, dijo que era raro que esta vez no los estuvieran quitando cuando ella ha visto que los retiran. En un tono sarcástico mencionó que quizá sea porque es Flor Amargo. “Lo que le hagan a un hermano artista callejero me lo hacen a mí” agregó.

Más adeltante, la artista comienzó a motivar a la gente para ir justo al frente del Palacio de Coyoacán. En la puerta se observan algunos elementos de seguridad mientras todos los músicos tocan, bailan y cantán a la par de Flor Amrgo.

Casi al finalizar el directo se puede ver que los policias no los retiraron del lugar, a pesar de que la gente gritaba “no al clascismo”. Y es que el mes pasado la diputada Ana Francis López Bayghen manifestó su incoformidad ante las medidas de quitar a los artistas callejeros.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, fue quien impuso estas medidas, pues según su declaración menciona que “quienes solicitaron que quitaran a los artistas y artesanos fueron los vecinos”.

Gutiérrez agregó que hay vecinos que pagan sus impuestos y que no son baratos en Coyoacán, por lo que están en su derecho de que no les guste ver esos espacios llenos de personas con ese tipo de actividades.

El Centro de Coyoacán es el lugar donde se reúnen muchos artistas y artesanos (Foto: Getty Images)

“Es una decisión difícil porque sabemos que se están ganando la vida de manera correcta, pero nos dejaban tan sucio que teníamos roedores conviviendo con las personas como mascotas” añadió el alcalde.

La diputada Ana Francis, Flor Amargo, Guadalupe Ocampo y Azul Violeta han sido de las pocas personas que han expresado un descontento por las acciones del alcalde de Coyoacán.

Alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez (Foto: CUARTOSCURO)

Ocampo Ortiz dijo que están utilizando la fuerza pública para detener estas presentaciones, lo que significa que están violentando varios derechos humanos como el derecho al trabajo.

