Entre música, sonrisas y un beso en la boca: Flor Amargo mostró a su novia

La cantante habló sobre su liberación y sobre lo importante que es amarse uno mismo (Captura de Pantalla: Instagram @Floramargoo)

La cantante Flor Amargo presentó a su nueva pareja mediante un video en su perfil de Instagram. La cantante de música folklórica y ex integrante de La Voz México se declaró abiertamente homosexual hace un par de semanas.

En su nueva publicación en las redes sociales, se le puede ver con una guitarra, cantándole a su pareja mientras ambas se sonrojan. Flor le dedicó la canción “Sale el Sol” mientras ambas intercambian miradas.

Y es que Flor Amargo reveló, en otro video anterior, su gusto a la música le sirvió de apoyo para ocultar sus preferencias sexuales, pero en el refugio del arte aprendió a lidiar con la presión y fue ahí donde encontró su vocación y posteriormente su liberación.

Flor Amargo se siente más contenta y liberada que nunca, según afirmó en las redes sociales (Captura de Pantalla: Instagram @Floramargoo)

La cantante hizo un llamado muy especial a quienes siguen sin aceptar sus preferencias sexuales pues nadie debería pasar su vida “intentando ser lo que los demás quieren que seas”. Así lo dijo en aquélla ocasión:

Salí del clóset sin miedo, confieso que amo profundamente a otra mujer y que quiero animar a quien sigue en el clóset a que se atreva a vivir el amor en libertad, a que no pasen su vida intentando ser lo que los demás quieren que seas, no desperdicies tu vida atrapado en prejuicios, abre tu corazón, libérate toma la decisión de salir del clóset aquí estamos las que creemos que somos más que cuerpo, somo seres espirituales en un mundo material. ÁMATE, ACEPTATE, SÉ FELIZ

También explicó que en los momentos en los que se quiso reservar su identidad, también sintió que se alejaba de la sociedad pues sentía que no era valorada en ninguna parte, afirmando que cuando se encontraba con mujeres, ellas no la aceptaban y se burlaban de su condición; por otro lado, cuando estaba con los hombres, estos la seguían haciendo menos y la consideraban una mujer, por lo que también se sintió excluida:

Entre las mujeres me decían que nada más me faltaba hacer pipi como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres pues era ‘la mujer’, entonces me dejaban fuera, ni uno ni otro y ¡era una soledad!, pero gracias a Dios tuve el piano... en el piano pude ser yo, en el escenario podía actuar como todo lo que era, como todo lo que guardaba

La cantante Flor Amargo se hizo famosa por su doble participación en "La Voz México" (Foto: Twitter)

Además afirmó que lo importante no es rechazar a los otros, aunque en caso de que así sea, recordar que lo más importante es saber que podemos amar sin restricciones y que no importa a quien amen, y mucho menos si los demás te rechazan, critican o no te aceptan:

Para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan (...) Uno de mis miedos de enfrentarme a ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían ‘no, es que te siguen niños’, pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?

La cantante aclaró que terminó su relación sentimental con Lolita, su mánager, pero que le agradece mucho todo lo que le enseñó durante el tramo del camino que recorrieron juntos.

