Horas después, la compositora subió un video a su cuenta de Twitter explicando que el metro de la Ciudad de México siempre la ha apoyado. “Así que no se alarmen, no pasa nada. La oficial que estaba ahí me conocía, todos en el vagón me pedían fotos y por eso grabamos ese instante, porque era curioso que la oficial también me conocía. Y fue una broma. Me acordé de mis viejas épocas cuando me llevaban de la calle”.