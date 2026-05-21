Tres tailandeses fueron enviados a prisión preventiva en Ecuador por intentar sacar iguanas de Galápagos

La pregunta de las autoridades es cómo sacaron las iguanas de Galápagos. (MAE)

La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para tres ciudadanos tailandeses acusados de intentar sacar ilegalmente doce iguanas marinas de Galápagos, un caso que volvió a poner en evidencia las redes de tráfico de fauna silvestre que operan alrededor del archipiélago ecuatoriano, uno de los ecosistemas más sensibles y protegidos del planeta.

Los extranjeros, de 30, 36 y 39 años, fueron detenidos el 19 de mayo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, cuando se preparaban para abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos. Durante los controles de seguridad, agentes de la Policía Nacional y funcionarios ambientales encontraron a los reptiles ocultos dentro de equipajes de mano.

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Según informó la Fiscalía General del Estado, los animales estaban amarrados y envueltos en medias de nylon. Una de las iguanas murió y varias presentaban signos de estrés severo, lesiones físicas y entumecimiento en las extremidades debido a las condiciones en las que eran transportadas.

Los tres tailandeses detenidos. (Ministerio de Ambiente)

La audiencia de formulación de cargos se realizó el 20 de mayo. El juez Glen Marcos Bodero acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva mientras avanza la investigación por el presunto delito contra la flora y fauna silvestres, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La diligencia de procedimiento directo quedó fijada para el próximo 8 de junio.

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Durante la audiencia, los sospechosos aseguraron que desconocían que transportar las iguanas constituía un delito en Ecuador. Sin embargo, las autoridades sostienen que las especies tenían características propias de fauna protegida y que existían elementos suficientes para presumir una extracción ilegal desde Galápagos.

Las primeras evaluaciones apuntan a que los animales corresponden a iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), una especie endémica del archipiélago ecuatoriano y única en el mundo. Estos reptiles están catalogados dentro del Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el nivel más alto de protección internacional, que prohíbe prácticamente cualquier forma de comercialización.

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Las iguanas presentaban lesiones. (MAE)

El Ministerio de Ambiente informó que los ejemplares sobrevivientes permanecen bajo custodia para recibir atención veterinaria especializada y determinar si podrán ser reinsertados en su hábitat natural. Las autoridades ambientales también analizan el daño biológico causado por la extracción y las condiciones de transporte.

El caso abrió nuevas interrogantes sobre los controles de seguridad en el archipiélago. Uno de los principales puntos de investigación es cómo las iguanas lograron salir desde Galápagos hacia territorio continental ecuatoriano. Los detenidos habrían viajado primero desde Baltra hasta Guayaquil antes de intentar abandonar el país.

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El Aeropuerto Ecológico de Galápagos aseguró que colabora con las investigaciones y defendió sus sistemas de control y escaneo de equipajes, indicando que operan bajo estándares internacionales. Aun así, las autoridades intentan determinar si existieron fallas humanas, omisiones o posibles redes de apoyo logístico para facilitar el traslado de los animales.

La Fiscalía también investiga una posible conexión con otros casos recientes de tráfico de fauna detectados en Ecuador. Días antes de la captura de los tailandeses, autoridades encontraron otras iguanas marinas en el norte de Guayaquil, lo que incrementó las sospechas sobre la existencia de una red internacional dedicada al comercio ilegal de especies exóticas.

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Las iguanas fueron trasladadas a un centro para su recuperación. (MAE)

El tráfico de fauna silvestre es considerado uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, junto al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, según organismos internacionales. Las especies extraídas de Galápagos tienen alto valor en mercados clandestinos de Asia, Europa y Norteamérica, donde reptiles, tortugas y aves exóticas pueden venderse por miles de dólares a coleccionistas privados.

Ecuador ha enfrentado varios casos similares en los últimos años. En operativos anteriores, las autoridades decomisaron tortugas gigantes, tiburones protegidos, pepinos de mar y aves endémicas que eran trasladados ilegalmente fuera del archipiélago. La ubicación estratégica de Galápagos y la singularidad de su biodiversidad convierten a las islas en un objetivo permanente para redes de tráfico ambiental.

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Las islas Galápagos, ubicadas a unos mil kilómetros de la costa continental ecuatoriana, fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. El archipiélago alberga especies únicas que inspiraron las investigaciones de Charles Darwin sobre la evolución.