Flor Amargo sufrió acoso en sus inicios en la industria musical en México

La artista inicio en las calles de la Ciudad de México, donde confirmó que esa sería su profesión.

Flor Amargo es una artista mexicana independiente que destacó por su enorme talento en la música callejera, pues en sus redes sociales comparte cómo es su manera de expresar su sentir por medio de este arte, sin embargo, es una cantante que ha enfrentado diversas críticas y dificultades a lo largo de su carrera.

La intérprete de La Cumbia del Mosquito demostró no temerle a las calles de la CDMX puesto que comenzó desde abajo tocando en banquetas, vagones del Metro y mercados, para que las personas escucharan su música y sus creaciones, es por eso que en una entrevista para el programa de De Primera Mano, la famosa recordó como inició en este mundo musical:

“Yo vengo desde abajo, no tengo familiares músicos, estoy aquí con mi pianito. Entonces hoy siento mucho agradecimiento, más compromiso de mejorarme. Estoy, solo por este presente, feliz y con ganas”.

La cantante Flor Amargo se hizo famosa por su doble participación en "La Vos México" (Foto: Twitter)

Asimismo, la artista confirmó que a lo largo de su trayectoria profesional ha enfrentado diversas adversidades y una de ellas fue ser mujer, pues no encontró una vía fácil para incursionar en la industria, ya que fue víctima de acoso en diferentes ocasiones:

“Uno de una disquera me acuerdo, se alzó la playera y empezó así ‘oye y desde cuándo te dedicas a la música’, así con libro (realizó el acto como si estuviera levantando una pesa) y hablándome, yo mi sueño era la música. Tenía cómo 22 o 21″, dijo.

Entonces tener que aguantar para que se fijarán en tu música, pues primero a ver otra cosa, qué más, y sí les decías que no pues ya no te iban a ayudar o ya no ibas a poder entrar, entonces, pues yo no acepté, yo dije ‘no w*y por aquí no

También destacó que sufrió de ataques hacia su físico, ya que la imagen se tornó verdaderamente importante para que pudiera realizar sus shows frente al público: “Luego armaba mis audiciones y me decían ‘sí pero baja de peso, es que necesitamos ponerte ciertos vestuarios’ y entonces yo dije: ‘p*ta, pues de qué se trata’, entonces me di por vencida, enferma, ya harta dije ‘Ya me voy a dedicar a la psicología’”, apuntó la cantante.

Actualmente la cantante conformó un colectivo para ayudar a diversas mujeres a alcanzar su sueño en la industria musical.

Luego de no darse por vencida ante las dificultades presentadas y comenzar a tocar en las calles, la artista comentó cómo fue su acercamiento a las redes sociales, así como el crecimiento en su carrera profesional, tras ser cuestionada sobre: “¿Quién es Flor Amargo?”, ella respondió:

“Para mí Flor Amargo es una mujer que no se detiene, una mujer inalcanzable, soy artista independiente, me hice en las calles, en los mercados, en el metro. Ahora estoy experimentando mi crecimiento gracias a las redes sociales, al Facebook, al Instagram y gente que de repente se conecta tanto conmigo que llora y me dice ‘Flor, gracias a ti’.

La verdad es que yo solamente soy un instrumento de algo divino, de una divinidad que me dio una misión y es nunca darme por vencida y siempre mostrar el lado hermoso de la vida, a pesar de lo amargo, siempre hay una flor”, relató la artista frente a las cámaras.

Flor Amargo, se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional.

Finalmente, la cantante confesó que se encuentra muy emocionada de poder lograr sus sueños, ya que llegará al Auditorio Nacional el próximo octubre de este año 2022 e informó sobre sus planes al realizar el Colectivo 28 producciones que consta de diversas mujeres talentosas, el cual destacó, que su objetivo principal es ayudar y dar oportunidad al género femenino en la música.

“Mi objetivo es darle la mano a las mujeres que hay tan pocas oportunidades para nosotras en la música, a mí me hubiera gustado que me hubieran tendido la mano cuando yo empezaba y ahora esa es mi misión, compartir, después de todas las experiencias que he tenido, me he dado cuenta de que lo único que te llevas de esta vida es lo que das y en la medida que das, recibes”, subrayó Flor Amargo.

