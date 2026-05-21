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Ecuador confirmó la presencia de una enfermedad viral mortal para conejos

Las autoridades ecuatorianas activaron controles sanitarios, cuarentenas y restricciones de movilización

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Decenas de conejos son amontonados en pequeñas cajas y contenedores
Imagen referencial. Decenas de conejos son amontonados en pequeñas cajas y contenedores Foto: ©Igualdad Animal México

El Gobierno de Ecuador confirmó la presencia de la Enfermedad Hemorrágica del Conejo (EHC), una infección viral altamente contagiosa y letal que afecta a conejos domésticos y silvestres, y activó medidas zoosanitarias de emergencia para contener su propagación en el país. La detección fue anunciada por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), que aseguró que la enfermedad no representa riesgo para los seres humanos ni para el consumo de carne de conejo.

La confirmación oficial se produjo luego de varias semanas de investigaciones sanitarias por reportes de mortalidad inusual en criaderos y centros de comercialización de conejos, principalmente en la provincia andina de Tungurahua. Los análisis de laboratorio identificaron la presencia del virus RHDV, causante de la Enfermedad Hemorrágica del Conejo, una patología reconocida internacionalmente por su rápida capacidad de transmisión y alta tasa de mortalidad.

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Agrocalidad informó que la enfermedad afecta exclusivamente a lagomorfos, como conejos y liebres, y aclaró que no se trata de una zoonosis, por lo que no puede transmitirse a humanos. La institución también señaló que el virus no representa peligro para otras especies de producción pecuaria.

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Foto:AP Foto/Wilfredo Lee

Tras la confirmación, las autoridades emitieron una resolución sanitaria para aplicar controles de emergencia en diferentes zonas del país. Entre las medidas adoptadas están las cuarentenas sanitarias, restricciones temporales a la movilización de conejos, suspensión de ferias y eventos de exhibición, vigilancia epidemiológica intensiva y controles de bioseguridad en criaderos, tiendas de mascotas y establecimientos relacionados con la actividad cunícola.

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Además, el protocolo contempla el sacrificio sanitario de animales positivos y de ejemplares considerados de alto riesgo epidemiológico por contacto directo con focos confirmados. Agrocalidad pidió a productores, veterinarios y propietarios de mascotas reportar inmediatamente casos sospechosos, especialmente muertes repentinas o animales con signos hemorrágicos.

Las autoridades también recomendaron reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones, limitar el ingreso de personas ajenas a criaderos y evitar el intercambio de animales, alimentos, jaulas y utensilios entre establecimientos mientras continúe la alerta sanitaria.

La Enfermedad Hemorrágica del Conejo es considerada una de las enfermedades virales más agresivas que afectan a esta especie. Fue detectada por primera vez en China en la década de 1980 y posteriormente se expandió a Europa, Oceanía, África y América. El virus puede transmitirse mediante contacto directo entre animales infectados, secreciones, objetos contaminados, ropa, vehículos, alimentos e incluso insectos que actúan como vectores mecánicos.

03/11/2023 Imagen de un laboratorio. SALUD OCV
03/11/2023 Imagen de un laboratorio. SALUD OCV

La enfermedad suele provocar fiebre, apatía, dificultad respiratoria, hemorragias internas y muerte súbita. En muchos casos, los animales fallecen antes de presentar síntomas evidentes. La mortalidad puede superar el 70 % en explotaciones afectadas, según organismos sanitarios internacionales.

La confirmación de la EHC representa un cambio importante en el estatus zoosanitario de Ecuador. Documentos oficiales emitidos años atrás por Agrocalidad señalaban que el país no había reportado previamente la presencia de esta enfermedad, considerada exótica dentro de la región andina.

Antes de la confirmación oficial, las autoridades ya habían adoptado restricciones preventivas debido a investigaciones relacionadas con mortalidad de animales menores. Desde abril de 2026 se suspendieron temporalmente ferias y actividades de comercialización de cuyes y conejos en varios sectores del país mientras se desarrollaban pruebas de laboratorio.

Los conejos son considerados por la UICN como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.
Los conejos son considerados por la UICN como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Foto: Wikimedia

Posteriormente, Agrocalidad descartó que los cuyes estuvieran afectados por la enfermedad hemorrágica y atribuyó los casos detectados en esa especie a una infección bacteriana localizada, por lo que levantó las restricciones específicas para esos animales a finales de abril.

Hasta el 21 de mayo de 2026, las autoridades no habían informado cuántos focos activos existen ni el número exacto de conejos afectados o sacrificados. Tampoco se ha precisado si el virus fue detectado únicamente en criaderos domésticos o si existen evidencias de circulación en poblaciones silvestres.

La cunicultura en Ecuador tiene una escala menor en comparación con otras actividades pecuarias, pero constituye una fuente de ingresos para pequeños productores y emprendimientos familiares en varias provincias de la Sierra. Además, los conejos son comercializados como mascotas y utilizados en actividades de reproducción y exhibición.

Agrocalidad indicó que mantendrá la vigilancia epidemiológica en distintas provincias y que continuará realizando análisis para determinar el alcance del brote y evitar su expansión hacia nuevas zonas del país.

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