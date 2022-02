Susana Dosamantes confesó que Paulina Rubio la crítica: “Me suben la moral y me la bajan”

Susana se convirtió en madre de Pulina el 17 de junio de 1971 (Foto: Instagram/@sdosamantesof)

Susana Dosamantes regresó a la actuación bajo la producción Si Nos Dejan que llegará a su fin el próximo fin de semana en Televisa. Pese a que la actriz ha destacado por sus entrañables interpretaciones, sus hijos, incluyendo a Paulina Rubio, la critican por su forma de desempeñar su profesión.

En entrevista para la revista TVyNovelas, la actriz originaria de Guadalajara mencionó que la Chica Dorada y su hijo Enrique Rubio suelen ver su trabajo en la pantalla chica y de este modo le dan su opinión sobre lo que está haciendo en la televisión mexicana, aunque no siempre son positivos los comentarios que suele escuchar, incluso para sus nietos existen cosas que no les gustan de su profesión:

“Sí, y mi hijo también (ven las novelas); también me critican, me suben la moral y me la bajan. Mi nieto me dijo que no le qustaba con el pelo blanco, que a él le encantaba mi cabello negro y mi trenza, pero le expliqué que era un personaje para televisión. Él se disfraza de Batman, el Guasón y de Catboy, entonces ha entendido que se trata de un juego momentáneo”, expresó.

La primera actriz mantiene buena relación con la "Chica Dorada"

La actriz de melodramas como Tres Veces Ana, El Amor No Tiene Precio o Muchacha Italiana Viene A Casarse (1971) también confesó que que pese a las críticas Paulina Rubio está muy contenta con su regreso a la televisión mexicana, porque no solo es un triunfo compartido sino que incluso le emociona que le sigan dando papeles estelares a pesar de sus repentinas desapariciones del mundo de los melodramas:

“Mi hija disfruta igual que yo, ella disfruta de mis logros, me dijo que le da gusto que me sigan dando personajes estelares, que siga activa, porque eso me aporta más alegría”, agregó la actriz que actualmente tiene 74 años de edad.

Susana Dosamantes aprovechó para mencionar cuál fue el verdadero motivo de su regreso a la televisión mexicana, si ella se encontraba viviendo con sus nietos en Miami, Estados Unidos. Para la primera actriz realizar papeles “avillanados” o diferentes a los clásicos también es esencial para tomar proyectos:

Paulina Rubio realizará una gira musical con Alejandra Guzmán ARCHIVO - Paulina Rubio recibe el premio a canción cumbia del año por "Tú y yo" en el Premio Lo Nuestro en la American Airlines Arena el 18 de febrero de 2021 en Miami. Rubio recibirá el Premio Lo Nuestro a la trayectoria el 24 de febrero de 2022. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

“Bueno, hubo la oferta, estaba yo en Miami y me hablaron del proyecto; me encantó, aparte, esta es una abuela un poquito avillanada, a ella no la entienden, pero ella da la vida por su familia, y yo me identifico mucho en esa parte”, comentó.

La madre de la intérprete de éxitos como Yo No Soy Esa Mujer, Causa Y Efecto o Ni Rosas Ni Juguetes describió también cómo es su faceta como abuela, de Eros Bazúa Rubio, Andrea Nicolás y Vallejo-Nájera Rubio, que a pesar de no estar dentro del mundo artístico si poseen algunos gustos por la interpretación de personajes y el proceso de caracterización física:

“Para mí, ellos son mi gran amor, son mis retoños, mi sangre, mi raza, mi familia. Nosotros los latinos somos muy aguerridos en ese sentido, y para mí es un placer, un honor, un regalo que nos da Dios, porque los nietos son como nuestros hijos”, agregó.

Paulina Rubio convive de manera frecuente con Susana Dosamantes (Foto: Cuartoscuro)

Aunque el amor por sus nietos es muy grande gracias al amplio tiempo en el que conviven, Susana Dosamantes aseguró querer a todos por igual, aunque no descarto que es mucho más permisiva con los pequeños por ser sus nietos y no directamente sus hijos:

“¡No! Yo los quiero igual, nada más que sin la responsabilidad de estar como mamá. Porque como abuela no tengo que educarlos tanto, porque para eso tienen a sus padres. Aunque yo también los educo, pero de una manera más light. Yo sólo obedezco lo que dicen los papás, me voy con ellos a la playa, les platico, les cocino, les hago enchiladas, tacos, molletes. ¡Claro!, luego me regañan porque no son muy gluten free, pero a los niños les encantan”, finalizó.

