Gerardo Bazúa ya pudo reunirse con su hijo Eros: así va su caso contra Paulina Rubio

Gerardo Bazúa tuvo un hijo con Paulina Rubio, a quien conoció en una temporada de "La Voz" (Foto: Instagram)

Luego emprender acciones legales en contra de su ex pareja, Paulina Rubio, Gerardo Bazúa pudo reunirse con su hijo Eros, al que no había visto desde hace 19 meses. Se cree que ambos cantantes habrían llegado a un acuerdo para reanudar las convivencias entre el niño y el ex concursante de La voz México.

En mayo de este año se supo que Gerardo Bazúa interpuso una demanda hacia “La Chica Dorada” por no permitirle ver a su hijo Eros, nacido el 5 de marzo de 2016.

“Le está negando el acceso, le esconde al niño. Solamente le ha dado dos visitas de 20 minutos en todo el año de 2019. No nos da la cara de dónde está”, declaró Carla Lowry, la abogada de Bazúa, a Venga la Alegría, sobre el conflicto legal que se avecinaba.

A tres meses de distancia, parece que los famosos mexicanos podrían estar a punto de solucionar sus problemas, ya que el ex concursante de La voz México se reunió ayer con su hijo, al que no veía desde hace más de año y medio.

(Foto: captura de pantalla)

Los detalles sobre un posible acuerdo y de la convivencia fueron divulgados por el programa Suelta la Sopa de Telemundo.

De esta manera se supo que “Jerry” Bazúa llegó a la casa de Paulina Rubio en Miami, Florida, para reunirse con su hijo Eros, con quien disfrutó gran parte del día de ayer.

El cantante arribó al rededor de las 10:00 horas al domicilio de “La Chica Dorada” y tras 15 minutos se retiró del lugar para comenzar con su convivencia en las playas norteamericanas.

En el programa de espectáculos se explicó que en la Bahía de Miami permaneció Bazúa con Eros, en medio de una salida familiar que fue custodiada por la niñera del menor de edad.

Gerardo tuvo la oportunidad de jugar, desayunar y disfrutar de la compañía del pequeño de cuatro años por casi cuatro horas, ya que lo regresó a la residencia de Paulina Rubio al filo de las 14:00 de la tarde.

La cantante mexicana Paulina Rubio. EFE/Ramón de la Rocha/Archivo

En Suelta la Sopa intentaron contactar a la defensa de ambas partes, pero ni Gerardo Bazúa o Paulina Rubio se pronunciaron sobre el nuevo posible acuerdo o una reconciliación a favor del niño.

Aunque aclararon que el proceso legal sigue su curso, pero se tendrá que esperar el nuevo rumbo que toma el caso tras esta reunión en las playas de Miami, Florida.

Las batallas de Paulina Rubio

A principios de mayo de este año se supo de las intenciones de Gerardo Bazúa por reunirse con Eros, al que no había visto en un largo periodo.

Fue así que interpuso una demanda en contra de Paulina Rubio para que se le otorgara la custodia compartida del menor de edad, pues “ese niño es hijo de los dos, entonces ella no tiene porque tomar el 100 por ciento de las decisiones”, dijo entonces la defensora del cantante.

Días después se supo que también Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera buscaba la custodia de su hijo Andrea Nicolás, quien, según el empresario español, vive en un “ambiente tóxico y violento”, en el que sufre de maltrato por parte de su madre, su abuela y su tío, por lo que ya presenta cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos.

Foto: Paulina Rubio/IG - Nicolas Vallejo-Nagera/IG

Vallejo-Nágera incluso sugirió que su ex esposa tenía un conducta violenta y consumía sustancias tóxicas.

Tras algunas audiencias virtuales, se supo que Paulina Rubio se sometió a una prueba de narcóticos, con la que comprobó que no ha ingerido ninguna sustancia prohibida, pero sí cannabis, la cual es legal en California, lugar donde la consumió.

Un mes después se supo que “Jerry” Bazúa y “Colate” acordaron luchar por la custodia de los hijos que procrearon con Paulina Rubio en 2016 y 20100, respectivamente.

“El señor Bazúa y yo tenemos un hijo, cada uno con la misma mujer, lo cual en cierta manera nos une. No somos amigos, no somos socios, no nos hemos unido en esto para nada, nunca hemos hecho nada en conjunto ni nada”, dijo el español en entrevista para el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

Sin embargo, el madrileño dijo que, de ser posible, estaría dispuesto a colaborar con Gerardo Bazúa, pues es importante que el niño conviva con su padre.

