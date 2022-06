Segunda deslindada de “Hoy”: Olivia Collins se despide del reality show de Televisa

La actriz participó en la telenovela "Dos Hogares" (Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

Las Estrellas Bailan en Hoy en su segunda temporada ha comenzado con el pie izquierdo. Tras la salida repentina y muy escandalosa de Araceli Ordaz Gomita, una segunda participante se ha retirado del reality show de Televisa Univision, preocupando a los televidentes pues los rumores de malos tratos en la empresa siguen creciendo.

Rumbo a la final de la emisión de eliminación del viernes pasado, la primera actriz Olivia Collins impactó al público y el jurado de Televisa, pues anunció que se retiraría del concurso de baile por complicaciones en su salud que le impedían ofrecer una gran coreografía al lado de su pareja en la pista, Óscar Medellín.

“Uy sí, dejé el alma, dejé el corazón, dejé sudor, lágrimas, dolor, pero muchas alegrías, muchos aprendizajes de todo esto que fue nuevo para mí. No cabe duda de que uno nunca deja de aprender. Tengo 45 años en esta carrera, y esto representó un reto, por eso me voy con un sabor de boca rico, me voy satisfecha de haberlo hecho, de haber dado todo, porque lo entregué todo, ya que soy muy apasionada con lo que hago. Me meto de lleno, entonces nada más vivo para esto, nada más como para esto, nada más duermo para esto, y pues, qué padre, porque me siento muy orgullosa de lo que hice en el escenario”, expresó a TVyNovelas.

De una manera muy irónica la actriz de telenovelas como Mi Corazón Es Tuyo, Soñar No Cuesta Nada y Dos Hogares -producción del 2011 que aparentemente será la última telenovela de la RBD Anahí- aseguró que la decisión la tomó en compañía de su almohada, asegurando que su condición física no solo le preocupa, sino también es el motivo principal, ya que lo considera una falta de respeto para el escenario.

“Lo decidí con mi almohada, porque yo respeto mucho el escenario y el jueves, en el baile, me mareé dando la vuelta, no pude terminarlo bien, y eso para mí es como una falta de respeto. Ya no es por los jueces, sino por el escenario. Lo pensé y comprendí que mi carrera no se termina aquí, al contrario, puedo seguir. Y me da tristeza porque me gustó, me puso muy contenta, muy enérgica, muy bien. Sin embargo, creo que también es momento de darme una pausa, de dejar esta energía y darle un descanso a mi cuerpo. ¡Lo merezco”, agregó.

Para Olivia Collins el estrés fue su peor enemigo, pues a pesar de batallar con él desde hace muchos años, durante el reality show de Televisa Tno jugó a su favor al grado de que ahora lo considera como la enfermedad principal que no le permitió seguir con el concurso.

“Es un tema serio, esto del vértigo me dio desde los 20 años, se dispara por estrés, pierdes el equilibrio porque los nervios se inflaman. No soy doctora, pero entiendo que es una manera en la que el cuerpo drena el estrés. No se te quita nunca, lo vas a tener toda la vida, tienes que aprender a pararte, a sentarte, a poner la vista en un punto, a no dar vueltas, y bueno, también hay una medicación para poder tener estabilidad. Esto también viene del oído, yo tengo un problema ahí, por eso se dispara más. Es un problema muy delicado, y hay ejercicios para poder nivelarse, pero en el reality es imposible hacerlo, porque son vueltas, cargadas... A pesar de que yo lo tenía controlado (el vértigo),me volvió en los ensayos, luché con ello, pero es algo que va más allá. No podía mantener el equilibrio, me iba de lado”, expresó.

