My chemical romance: los memes más divertidos que dejó el rumor de su regreso a México en el festival Hell and Heaven

Aunque aún no se confirman los rumores, usuarios en redes sociales han expresado con memes la emoción que ha generado el regreso de la banda a México (Fotos: Twitter)

Desde hace un par de semanas en redes sociales han circulado el rumores sobre el posible regreso de My Chemical Romance a México, no obstante y aunque ninguno de los miembros ha confirmado oficialmente alguna fecha en el país azteca, internautas han explotado plataformas digitales al presuntamente haberse filtrado el cartel oficial del festival Hell and Heaven, mismo en donde el nombre de la banda originaria de Nueva Jersey aparece como una de las headliners.

El regreso de My Chemical Romance a los escenarios y las condiciones actuales de la pandemia de COVID-19, han intensificado los rumores sobre la visita de la banda estadounidense a México, ya que antes de la filtración del supuesto cartel del Hell and Heaven, se había especulado que la agrupación integrada por Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero sería una de las bandas que encabezaría el festival Corona Capital.

Ninguna fuente oficial ha confirmado o descartado la presencia de My Chemical Romance a ninguno de los dos festivales, no obstante, internautas ya han expresado su emoción por volver a ver en vivo a una de las bandas más aclamadas por el público mexicano y, de este modo, las redes sociales se inundaron de cientos de divertidos memes.

Durante la noche del pasado sábado a través de plataformas digitales se difundió la imagen del posible cartel del festival Hell and Heaven, mismo que en ocasiones anteriores se ha realizado durante el mes de diciembre en el Foro Pegaso en Toluca, Estado de México.

En dicho cartel el nombre My Chemical Romance figuraba a lado de grandes bandas como Slipknot, Ghost, Megadeth, Apocalyptica, entre otros. No obstante y pese a la emoción que ha generado el regreso de los creadores de éxitos como Helena o Welcome To The Black Parade, el rumor sobre su participación en el festival Hell and Heaven no fue de total agrado para el público mexicano pues internautas argumentaron que tras más de 10 años de espera, merecen un show propio.

“Cadena de oración para que My Chemical Romance no venga en el Hell and Heaven”, “Si regresa My Chemical Romance, no tiene necesidad de hacerlo en un festival, que vengan a concierto propio, por favor Diosito de los emo’s hazlo realidad”, “Lo que no entiendo es porqué My Chemical Romance viene a festivales cuando claramente tiene el poder de abrir fechas en el foro sol y exprimir los bolsillos de sus fans emos que ahora somos godinez promedio”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Adicionalmente destacaron que el festival Hell and Heaven y la empresa organizadora han presentado en más de una ocasión fallas considerables en su logística de ediciones pasadas, llegando a cancelar bandas titulares incluso de último momento.

Aunque aún no se confirma si My Chemical Romance regresará al país en el festival Hell and Heaven, al Corona Capital o a un show propio, sus fanáticos ya alistan los delineadores negros, los pantalones entubados y los estoperoles para volver a ver en vivo a aquella banda que marcó a toda una generación en México gracias a sus incomparables éxitos e influencia en el movimiento emo.

A inicios de la primera década de los 2000 en México el movimiento emo cobraba gran relevancia y se posicionaba como una de las modas más populares entre los adolescentes del país. Con flequillo largo, estampados de calaveras o estrellas, ropa negra y maquillaje profundo, de pronto, los autodenominados emos se convirtieron en un reflejo de la cultura urbana llegando a trascender incluso en programas como La Rosa Guadalupe o siendo los protagonista de polémicas como los famosos enfrentamientos en la Glorieta de Insurgentes.

Pese a que muchos de los emos actualmente se encuentran en una etapa distinta de sus vidas y han dejado atrás la estética oscura que caracterizaba el movimiento, la emoción por escuchar una vez más en vivo las canciones de aquella banda que marcó su adolescencia ha sido el principal factor para acrecentar rumores y pedir a organizadoras de eventos el regreso de My Chemical Romance al país azteca.

