Corona Capital 2021: cómo sobrevivió al COVID-19 y la mítica banda que nunca pudo traer

Tame Impala, Twenty One Pilots, St. Vincent, Disclosure y The Kooks son parte de los headliners de la edición de regreso del Corona Capital (Foto: Ocesa)

Tras 18 meses en standby, los próximos 20 y 21 de noviembre volverá a la carga uno de los eventos masivos más exitosos de la propuesta musical en espectáculos de México. Ya consagrado como el festival que ha presentado durante 10 años importantes bandas extranjeras de la escena indie alternativa y experimental, el Corona Capital cuenta con un público cautivo.

Con el riesgo de contagio aún latente en todo el país, la Ciudad de México será la habitual sede donde la esperada edición 2021 del Festival que presentará actos como Tame Impala, Disclosure, The Whitest Boy Alive, Twenty One Pilots y The Bravery durante dos días, se enfrentará al reto de las concentraciones masivas de personas y el riesgo que ello implica.

En charla con Infobae México, Armando Calvillo, vocero del festival presentado por OCESA, hizo anotaciones sobre la gran expectativa del concierto que cada año, antes de la crisis sanitaria, solía registrar la asistencia de entre 60 y 90 mil visitantes por día.

La edición 2021 del festival se llevará a cabo con medidas sanitarias y la presentación obligatoria de un resultado negativo o carnet de vacunación (Foto: Ocesa)

“Hay muchos factores de los que depende el que podamos volver, entre ellos el gobierno, nos ha apoyado muchísimo, estamos en coordinación con ellos para que esto suceda de la mejor forma, tener alineados a los patrocinadores, el público que también sabemos que está dispuesto a asistir y a que tengamos la mejor experiencia”, contó el fundador del festival.

Y es que acceder al gran espectáculo de distintos escenarios que se realiza en el Foro Sol, donde se han presentado destacadas figuras de la música como The Strokes, Portishead, Blondie, M.I.A., Empire of the Sun, Green Day, The Chemical Brothers, The Rapture, -por mencionar sólo algunos- este año tuvo sus implicaciones:

“El cartel fue uno de los retos más complejos pues no todas las bandas están girando todavía, no están disponibles por cuestiones que puedan tener incluso de salud, en sus países, restricciones. Afortunadamente se logró y estamos muy orgullosos”.

Corona Capital revela su cartel para el 2021 (Foto: Twitter @CoronaCapital)

“El evento está preparado para recibir la cantidad de gente que acostumbrábamos. En 2019 tuvimos alrededor de 95 mil personas por día, fue el Capítulo 10. El venue está listo para recibir, pero tampoco puedo predecir cuánto va terminar asistiendo de público, pensaría que 60 o 70 mil personas por día por todas las circunstancias que estamos viviendo”, pronosticó Calvillo.

El momento de reactivación de los festivales conlleva medidas y protocolos que representen un resguardo y minimización de riesgos: “Requeriremos que el público nos muestre su cartilla de vacunación confirmando que tiene la vacunación completa, las dos dosis. Si no tuviera eso, o son menores de edad, la otra opción es la prueba rápida COVID o la PCR, que la lleven y es un comprobante de acceso”- es importante anotar que el resultado negativo debe haber sido emitido 72 horas antes del evento-.

Como en ediciones anteriores, en el evento se facilitará el pago mediante un brazalete electrónico (Foto AP/Christian Palma, archivo)

Entre escenario y escenario, el festival se desarrollará en distintas áreas con filas, activaciones de marcas, stands y juegos mecánicos. La organización dispondrá de “sanitizante, lavamanos, toma de temperatura en los acceso, tratar de que el cubre bocas lo estén portando la mayor parte del tiempo. Que de verdad se cuiden ellos y cuiden a la demás gente, siendo responsable así el regreso será cada vez mayor (…) el objetivo es regresar, que la industria del entretenimiento tiene que regresar, así como ha regresado los restauranteros, escuelas y centros comerciales, ahora le toca.

“Los conciertos son parte de este regreso por muchas cuestiones, es muy importante la económica. Si alguien todavía teme por sentirse inseguro, se respeta, tiene esa decisión”

En un vistazo al pasado, Calvillo recordó que el Corona Capital surgió a partir de su inquietud de presentar en México un festival de alto estándar: “En 2010 estaba junto con Guillermo Parra, queríamos hacer un festival de nivel internacional en experiencias, artistas, como los festivales de Estados Unidos y Europa, llámese Coachella, Lollapalooza…hicimos algunos experimentos entre ellos el MotoRokr y el Zero Fest”, recordó respecto al festival que nunca en su década de existencia logró presentar en su escenario, pese a las insistentes peticiones del público.

Se espera la asistencia este año de al rededor de 60 mil personas (Foto: Ocesa)

“Una de las bandas que ya no están juntos, Daft Punk, ha sido siempre el sueño en todos los carteles, nos hubiera encantado que estuvieran en el Corona Capital una vez, Foo Fighters fue muy complicado, pero curiosamente cuando estuvo Queens of the Stone Age, que sabemos que hay relación entre las dos bandas, después logramos que Foo Fuigthers aceptara venir, a partir de ahí las pláticas”.

“Hemos logrado tener unos carteles de grandes artistas, en un género, cuidando mucho el indie internacional, el anglo, el tema alternativo, que se ha mantenido y hemos logrado traer artistas importantes”, finalizó con orgullo el vocero del evento.

