YosStop respondió a críticas tras opinar sobre el caso Johnny Depp y Amber Heard: “Un besito a los haters”

Este junio inició con el veredicto del jurado sobre el caso por difamación de Johnny Depp en contra de su ex esposa, Amber Heard. Como era de esperarse, cientos de personas estuvieron al pendiente de la resolución que se transmitió en televisión, algunos se posicionaron en favor de la actriz de Aquaman, otros apoyaron al protagonista de la saga Piratas del Caribe, y abrieron un debate en redes sociales.

Algunas figuras del medio artístico se atrevieron a compartir públicamente su opinión al respecto. Tal fue el caso de Yoseline Hoffmann, también conocida como YosStop, conocida youtuber mexicana que en los últimos meses ha estado envuelta en la polémica por sus videoblogs, sus opiniones sobre diversos temas, su embarazo y reciente boda, así como la denuncia en su contra por pornografía infantil que la llevó a pisar la cárcel en 2021.

Bajo este contexto, la creadora de contenido recurrió a su cuenta de Twitter para compartir su punto de vista en torno a decisión final que tomó el jurado en el caso mediático de la ex pareja. Así, consideró un buen resultado que tanto Johnny Depp como Amber Heard fueran acusados de difamarse mutuamente, aunque Grindelwald de cierta manera ganó porque la mayoría se posicionó a su favor.

“Ojalá la justicia fuera mínimamente parecida aquí, sin duda este caso de #JohnnyDepp nos trae esperanza a muchas personas que hemos vivido difamación. No le aplaudo sus errores, sin embargo, me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años”, tuiteó.

Las críticas no tardaron en aparecer, pues algunos usuarios de la plataforma consideraron incorrecto que la influencer comparara la denuncia que Ainara Suárez interpuso en su contra por enseñar material sensible en un video para su canal de YouTube. Cabe recordar que la joven vivió una situación de violencia sexual que no solo quedó grabada, también fue difundida en redes y llegó hasta el contenido de YosStop.

La publicación de Yoseline Hoffman se llenó con críticas, por lo que tomó la decisión de borrarla. Sin embargo, horas después reapareció en su perfil para lanzar una nueva declaración en contra de todos sus retractores: “Un besito a los haters, mis más grandes fans aunque llenos de ignorancia”.

La sección de comentarios rápidamente se llenó con más comentarios sarcásticos por la “comparación” que hizo y más opiniones negativas en su contra. Hasta el momento la influencer no ha hecho más declaraciones al respecto.

“Los haters me tienen envidia porque acosé y tuve en mi posesión contenido explícito de una menor de edad”. “La que está llena de ignorancia es otra, aún de lo que ya viviste no entiendes”. “Pero no te afectó lo de tus haters’ o por qué borrarlo? ah sí, porque ‘ya cambiaste’”. “¿Llenos de ignorancia? No mi vida, nosotros no anduvimos difamando ni exponiendo menores como TÚ podrás comprender. Esta bien que te sientas la última coca en el desierto, pero la realidad es otra”, fueron algunas reacciones.

¿Cuál fue la resolución en su caso?

Después de que Yoselinne Hoffmann pasó alrededor de cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla como medida cautelar, un juez concedió su libertad. La influencer fue investigada por presunta posesión de pornografía infantil debido a las imágenes que colocó en su controversial video donde criticó a Ainara Suárez y sus abusadores por lo ocurrido.

Dentro de la resolución se consideró la reparación del daño -que aceptó la víctima- una orden de restricción, una disculpa pública y cambiar la línea de su canal de YouTube a la divulgación de contenido feminista y con perspectiva de género con base en cursos que debe tomar sobre las mismas temáticas.

