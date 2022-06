Cuáles fueron los mejores peinados de Amber Heard durante el juicio contra Johnny Depp

Amber Heard mostró diferentes peinados a lo largo del juicio (Foto: Shawn Thew/Pool via REUTERS)

Tras seis semanas del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, el miércoles pasado finalmente el jurado dio un veredicto, el cuál favoreció al actor de Piratas del Caribe, quién recibirá por parte de su ex esposa 10 millones de dólares por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza rebajó esta última cantidad a USD 350.000.

Pero, más allá de la sentencia -de la cuál Depp no salió exento y tendrá que darle a Amber 2 millones de dólares- algo que causó curiosidad durante las semanas en las que se llevó el proceso legal fueron los elaborados peinados que Heard llevó día con día. Es por ello que, a continuación, mostramos algunos de los más representativos.

La sentencia del jurado no benefició a la actriz (Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS)

Y es que, aunque los comentarios de los espectadores alrededor del mundo estaban divididas, algo en lo que muchos llegaron a coincidir es que el estilo de la actriz de Aquaman no pasaba desapercibido. Así, desde elegantes recogidos, hasta complicadas trenzas, Amber Heard logró hacer que más de uno se preguntará qué había detrás de todo ello.

Fue mayoritariamente en TikTok donde muchos internautas compartieron los looks que llevó día con día al juicio y algunos usuarios llegaron a cuestionarse quién era la estilista detrás de la elegancia del cabello de la famosa.

“¿Quién es la peinadora de Amber Heard?”. “Va muy bien peinada la verdad”. “Llevaba un pelo precioso”, eran comentarios que abundaron en redes sociales.

Pero el impacto que causaron estos arreglos de cabello fue tal, que rápidamente se viralizaron múltiples videos con tutoriales sobre cómo emular los estilos que Amber utilizó día a día en la corte.

Los looks más aclamados y recreados por parte de los cibernautas han sido las trenzas francesas que la actriz portó en repetidas ocasiones, pues ya fueran completas o parciales, no sólo permitían apreciar mejor su rostro, sino que eran prácticas y no estorbaban.

Las trenzas fueron un elemento que se repitió en los looks de la famosa (Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS)

Otro peinado que llamó la atención fue una trenza mohawk (moicano), la cual concluía con una coleta suelta. Esta la portó la actriz el 24 de mayo.

De igual manera, los chongos -ya fueran sueltos o más pulidos- fueron una de las opciones más recurrentes de la actriz para acudir a la corte. No obstante, aunque tal vez menos impactante, pero que también generó agrado para aquellos seguidores de los peinados de Amber, el cabello suelto y ondulado fue otra de las opciones que la interprete de Mera en Aquaman no dudó en utilizar en varias ocasiones.

Usuarios en redes emularon los peinados de Amber a través de tutoriales (Foto: Jim Watson/Pool via REUTERS)

Cabe recordar que el jurado de un tribunal estadounidense fue el que determinó que Heard difamó a Johnny Depp, cuando en 2018 publicó una columna en the Washington Post y se presentó a sí misma como una víctima de violencia doméstica.

De esta manera, la sentencia pareció alinearse con la opinión pública y la carrera de Heard ahora pasará a una etapa de desconcierto.

Así, previo a saberse el resultado del juicio, con mirada impasiva y casi siempre mirando al suelo, Amber estuvo sorprendida, consternada, pero, sobre todo, triste y, tras el veredicto, abrazó sentidamente a su abogada.

Amber Heard en la corte (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Minutos más tarde, la actriz lanzó un comunicado en Instagram donde se mostró decepcionada de cómo resultó todo:

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder desproporcionado y la influencia de mi ex marido”, dijo la actriz.

Por su parte, Johnny Depp también emitió unas palabras desde sus redes sociales y no sólo agradeció a todo el público que creyó en su versión de los hechos, sino que destacó que, después de la sentencia, el jurado “le devolvió la vida”.

La actriz también llevaba ocasionalmente el cabello suelto (Foto: Michael Reynolds/Pool via REUTERS)

