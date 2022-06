Luis Enrique Guzmán negó que se le suministraron medicamentos no recetados a Silvia Pinal

El hijo de la última diva del Cine de Oro mexicano negó la información (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

El nombre de Silvia Pinal se ha convertido, lamentablemente, en las últimas semanas en un referente de escándalo, pues tras sus complicaciones de salud hace unos meses, la primera actriz ha estado envuelta en diversas problemáticas siendo su regreso a la actuación la más reciente.

Hace solo unos días, la historia de drama por la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! brindó un nuevo capítulo: una revista de espectáculos de circulación nacional publicó en su más reciente edición que durante sus tres aparatosas presentaciones, a la primera actriz se le suministraron medicamentos no recetados por su médico de cabecera poniendo en riesgo su salud y todo esto siendo permitido por su hijo con Enrique Guzmán.

Ahora, fue el mismo Luis Enrique Guzmán quien en exclusiva para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, quien negó dicha información asegurando que desde hace mucho tiempo no se le brinda ningún tipo de droga o fármaco ya que goza de un buen estado de salud, así como han decidido recurrir a tratamientos naturalistas que le ayuden a reforzar sus mejoras, después de sufrir secuelas por la COVID-19,motivo por el cual incluso llegó a ser internada en un hospital de la Ciudad de México.

La obra de teatro ya fue cancelada (Foto: Instagram)

“Mi mamá gracias a Dios goza de una gran salud clínica excelente. Nosotros la estamos monitoreando y profesionales la están checando. No le inyectan nada, no le ponen nada más que cosas naturales, realmente ha mejorado mucho su salud y lo digo porque ya no tiene medicamentos, ahora puras cosas naturales que es lo que realmente le ha ayudado mucho y está de muy buena salud, de muy buen ánimo”, expresó ante las preguntas de Flor Rubio.

Ante los constantes ataques a la imagen de la intérprete de grandes películas del Cine de Oro mexicano como El Rey del Barrio, La Mujer Que Yo Perdí y El Ángel Exterminador, su hijo aseguró que está cansado de que diversas revistas y personalidades del mundo del espectáculo la ataquen ya que es una persona de la tercera edad, por lo que buscará limpiar su nombre.

“Yo quiero un poquito, más bien, como rescatar la imagen de mi mamá porque no es justo que una revista salga a difamarme a mí y a mí familia cada semana. Mi mamá se ha ganado un lugar a capa y espada, con su sangre, sudor y lágrimas como para que le estén manchando la carrera de esta manera”, agregó.

Luis Enrique Guzmán quiere defender a Silvia Pinal FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Luis Enrique Guzmán aseguró que cuenta con el apoyo de sus hermanas, así como aprovechó para recordarles que son grandes mujeres de forma familiar y en lo profesional: “Mis hermanas, grandes mujeres y grandes artistas, entonces pues se me hace muy injusto por todas”.

Ricardo Casares no dudó en preguntar cómo era la vida de una persona que si bien era una súper estrella, también atraviesa el ciclo natural de la vida y ahora es un adulto mayor, a lo que aseguró que se le consiente como a cualquier madre y que los cuidados forman parte de algo cotidiano.

“La consentimos mucho, la cuidamos, la paseamos, lo que realmente ella quiere hacer es salir, estar con sus amigas, socializar, ir a los restaurantes, ella quiere hacer su vida normal. Nosotros dentro de lo que cabe la ayudamos a que haga eso siempre”, mencionó.

El productor aseguró que su amistad con la diva quedó "intacta" (Foto: Instagram)

Sobre qué había pasado con el productor de la obra de teatro donde solo pudo presentarse satisfactoriamente en dos ocasiones, y que hace solo unas semanas se filtraron algunos audios donde supuestamente él estaba hablando mal de Silvia Pinal y su familia, Luis Enrique agregó:

“Nosotros estamos cuidando a mi mamá, realmente todo el rollo del productor y eso creo que se hizo demasiado grande o los medios lo hicieron demasiado grande, entonces yo estoy seguro de que nada se le administra a mi mamá sin la completa autorización tanto de los médicos que tenemos de planta y es más el rollo que se ha armado es alrededor de la presentación teatral que quería hacer mi madre”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: