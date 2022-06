“El Reemplazo”: Grupo Firme y Banda El Recodo estrenaron su explosiva colaboración musical

Grupo Firme y Banda El Recodo estrenaron “El reemplazo” (Foto: YouTube)

Así como en el mundo pop, rock y reggaetón existen colaboraciones que todo mundo espera y cuando suceden se convierten en un fenómeno, en el regional mexicano también e incluso a un nivel mucho más explosivo. Por ello y de manera sorpresiva, Grupo Firme y Banda El Recodo estrenaron su nueva colaboración que ya es todo un suceso viral en redes sociales.

El Reemplazo es el título de la nueva unión mexicana entre la agrupación revelación más exitosa de los últimos años y la madre de todas las bandas. Aunque ya está disponible en plataformas digitales para compra o streaming gratuitos como Spotify, Apple Music y YouTube, el anuncio no ocurrió con mucho tiempo de anticipación a que el dueto fuera liberado para su público, pues la canción fue estrenada apenas el 31 de mayo del 2022 .

La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga expresó su emoción en redes sociales con unos fragmentos de una sorpresa para los todos sus fans en Estados Unidos, pues ya compartieron un mismo escenario en vivo en la última presentación de la agrupación “fenómeno” -como los han llamado los críticos de música- del regional mexicano: “La noche de ayer agarramos la fiesta con nuestros hermanos de @grupofirme ¡Gracias por la invitación al SoFi Stadium, lo pasamos bien chin*n! Y lo que se viene señores, ¡lo que se viene!”, escribieron.

El video ya cuenta con más de un millón de vistas (Foto: Instagram/@grupofirme)

Grupo Firme ofreció dos fechas en el popular recinto ubicado en Los Ángeles, California, pero no le avisaron a sus fans la sorpresa que se llevarían pues sería a mitad de su larga presentación cuando Banda El Recodo subió a tomar los micrófonos e instrumentos musicales, causando furor entre los asistentes que calificaron dicho encuentro en redes sociales como la mejor fusión de dicho género en las últimas décadas.

“Sí esto no es todo lo que necesitábamos pero jamás habíamos imaginado que sí pasaría, ya no se que lo será”. “No fue en México y aún así los fans americanos, aunque en Los Ángeles hay muchos compatriotas migrantes, demostraron que estos dos grandes del regional son los primeros y las nuevas leyendas”. “Ojalá que no se quede solo como una presentación publicitaria por el sencillo, pues creo que esto se lo deben también a los fans mexicanos si no creo que no se llamaría regional mexicano”, expresaron en Twitter.

Las bandas mexicanas ya contaron en vivo (Foto: YouTube)

El video musical que se encuentra disponible en YouTube, con menos de 24 horas de su lanzamiento ya cuenta con más de 1.1 millones de vistas y más de 70 mil likes, siendo todo un suceso ya que en México es tendencia número uno y es difícil que agrupaciones de tierra Azteca obtengan dichas cifras de manera rápida, ya que la mayor parte del tiempo son los extranjeros los que dominan la plataforma musical de visuales más grande en el mundo.

Su impactante visual también marca el debut de Eduin Caz como actor, pues a pesar de que ya ha protagonizado sus otros videos como vocalista de Grupo Firme, siempre lo había hecho dentro de su mismo papel como músico y no como parte de la narrativa que se aborda.

En esta ocasión el hermano mayor de Jhonny Caz, el gran cantante abiertamente gay siendo de tal vez el primero dentro de la historia del regional mexicano, cuenta la historia a lado de una chica a la cual convence de escapar con él después de que el vocalista de Banda El Recodo los trata mal.

Se esperan más presentaciones, pero ahora en México (Foto: Instagram/@grupofirme)

El reemplazo es una canción que trata sobre una gran ruptura amorosa, que le causa un gran dolor a un persona después de que es abandona al no encontrar una solución sana para recuperar el camino. Del mismo modo, la persona que se aleja deja en claro que ya no va a regresar, pues buscará “un reemplazo” a su amor.

