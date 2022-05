Joven se tatuó a Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, y la viralizaron: “¿Y si resulta culpable?”

joven se tatuó a Camille Vasquez (Fotos: tiktok/Reuters)

Después de varias semanas, el mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por difamación parece estar llegando a su final y, este martes, los jurados reanudarán las deliberaciones por el veredicto. No obstante, durante el tiempo que ha durado esta batalla legal, no sólo el actor de Piratas del caribe, ni la artista que interpretó a Mera en Aquaman fueron los únicos protagonistas, ya que Camille Vasquez, abogada de Depp, se robó la admiración de gran parte de los espectadores.

Tal fue el caso de una joven que, a través de su cuenta de TikTok mostró que se hizo un tatuaje sobre la litigante, la cual resaltó por la buena relación que tiene con Johnny y las fuertes confrontaciones que le hizo a Amber mientras la actriz rendía su testimonio en el estrado.

Fue así que la usuaria Jazzmyn Wollfe (@tattoendingenue) rápidamente se viralizó tras compartir un breve clip en donde se le observa tatuándose a sí misma a Camille y añadiendo al diseño la palabra “objeción”.

No obstante, las reacciones en redes sociales no fueron del todo positivas, pues algunos internautas cuestionaron las razones por las que la joven querría tener de por vida a la abogada de Johnny Depp.

“¿Es broma, verdad?”. “Imagina que resulte que Johnny termine siendo culpable”. " Este es un caso real, ella es una persona, no alguien ficticio. Imagínate encontrar que un extraño tiene un tatuaje tuyo cuando ni siquiera eres una celebridad”. “Ella no es una actriz contando tu historia, es una profesional real que sólo está haciendo lo que le corresponde”, fueron algunos de los comentarios.

Ante esta situación, la tiktoker decidió dar su postura al respecto y señaló que si eligió hacerse un tatuaje de Camille es porque estaba convencida de que era lo correcto.

“Para las personas que afirman que no he dicho por qué me hice el tatuaje o que hacen suposiciones increíblemente fuera de lugar sobre mí o mis creencias. Quiero que sepan que lo he explicado en varias ocasiones”, escribió.

la buena relación entre Johnny Depp y Camille se vio durante el juicio (Foto: Steve Helber/Pool via REUTERS)

Y es que, fue durante una entrevista para The New York Post donde Wollfe comentó en una entrevista que ella tuvo una relación abusiva y cuando vio a Camille defendiendo a Johnny Depp fue algo que la marcó.

“Lo que vi fue una mujer fuerte que se mantuvo firme y hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer justicia a quien ella cree que es una víctima de abuso y sacar a la luz un tipo de violencia doméstica que la sociedad a menudo parece ignorar o refutar por completo”, dijo Jazzmyn para dicho medio.

Asimismo, la tiktoker añadió que el hecho de haberse tatuado a Camille no significaba que estuviera tajantemente a favor de Johnny Depp.

“Mi admiración por su diligencia y comportamiento no tiene relación con mi opinión sobre Amber o Johnny, o cualquier otra persona de cuya narrativa personal no puedo hablar”, comentó.

Camille Vasquez es la abogada de Johnny Depp (Jim Watson/Pool via REUTERS)

De igual manera, en los comentarios de su video de TikTok, la joven aprovechó para responder a las críticas y ante la pregunta de un usuario del por qué se había tatuado a la abogada sin rostro, ella señaló:

“Lo hice sin convertirlo en un retrato de su rostro porque se trataba más de la declaración/significado genera”.

Wollfe añadió que Camille era “una chica hermosa y hermosa con una energía absolutamente ruda”, lo cual la hizo admirarla. Además, ante las menciones en donde le dijeron que se iba a arrepentir, respondió:

“Me he tatuado durante 10 años y no me arrepiento de ninguno ja, ja, ja… lo que representa para mí personalmente siempre será ser relevante entonces”.

