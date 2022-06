Francés creyó que mexicana era “dealer” y le robó un paracetamol en Tulum

Francés toma en Tulum paracetamol creyendo que es droga (Fotos: TikTok/tammy.parra)

Tammy Parra, una famosa influencer de TikTok contó una extraña experiencia que le sucedió durante sus más recientes vacaciones en Tulum, Quintana Roo. Y es que, de acuerdo con la joven, un hombre de nacionalidad francesa que conoció creyó que era vendedora de drogas y le quitó inesperadamente una pastilla de paracetamol que traía en su bolso.

Fue a través de redes sociales, donde la mexicana narró en primera instancia que ella, cuando decide irse de fiesta, prefiere llevar algunos medicamentos para no sentirse mal en caso de tomar mucho alcohol.

“Yo soy una señora, yo no puedo salir de fiesta sin mi Riopan, ni mi paracetamol. Entonces mi amiga quiso salir de fiesta y dije: ‘okay, me llevo mis medicinas’ y haz de cuenta que yo a veces voy al tianguis, compro aretes y me los dan en una bolsita chiquita, entonces yo inteligentemente dije: ‘Para qué me llevo toda la caja de pastillas, mejor me llevo una sola en la bolsita’”, comenzó a contar.

En este sentido, Tammy mencionó que el viaje al que asistió fue organizado por una agencia, por lo que también iban algunos extranjeros, entre ellos, franceses.

“Y pues ellos trataban de sacarme cotorreo a lo que yo no entendía ni madr*s (...) El caso es que yo no sabía que decían y a todo decía: ‘sí'”, narró.

En este sentido, el grupo de jóvenes decidió ir a un antro a bailar, pero al momento en que la influencer intentó entrar, los guardias se dieron cuenta de que traía una pastilla sospechosa y creyeron que era droga.

“Al abrir mi bolsa, oh sorpresa, había un sobrecito con una pastilla. Dudoso. Acto seguido yo estaba afuera del beach club con policías alrededor de mí viendo mi bolsa y todos los franceses se me quedaron viendo de: ‘chica mala”, sentenció.

La mexicana contó que después del vergonzoso momento, los guardias le creyeron que sólo eran medicamentos comunes y le permitieron el acceso al lugar.

“Mi mejor amiga estaba adentro del beach club, le platiqué todo y le enseñé mi bolsa. En eso llega un francés y me pregunta algo, a lo que yo respondo: ‘oui (sí)’. Entonces mete la mano a mi bolsa, saca la pastilla y se la toma. O sea, pensó que había logrado pasar droga y ahí ves al francés en la esquinita tomándose el paracetamol sospechosamente”, comentó.

Pero ahí no terminó la confusión, pues Tammy ahondó que momentos después se le acercaron otros franceses para preguntarle en inglés cuánto costaban las pastillas que traía en su bolso.

“El francés firmemente pensó que se había tomado algo y acto seguido el efecto placebo hizo su trabajo”, finalizó la joven, mientras emulaba al extranjero “mareado” por lo que había consumido.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y muchos de ellos se rieron de la situación.

“Pudiste sacar miles de pesos de una caja de Paracetamol jajaja”. “Por lo menos no le dolió la cabeza al francés”. “Hubieses llevado la caja completa y te hubiese salido gratis el viajecito”. “El francés bien ido con paracetamol”. “yo si soy una señora... de ahora en adelante cargaré con la cajita no vaya ser la mala y me toque chequeo”, fueron algunos de los comentarios de redes sociales.

