“Chico Gucci” fue a Tepito y lo tundieron por decir que es un lugar seguro: “El morro dándose un baño de pueblo”

El joven fue criticado por su visita a Tepito (Fotos: Instagram fermtzro/Cuartoscuro)

Tepito es uno de los lugares más representativos en la Ciudad de México y es que, ubicado en la colonia Morelos, el Barrio bravo tiene la fama de ser uno de los más peligrosos de la ciudad por su alto índice de delincuencia. Pero más allá de eso, este sitio se caracteriza por fraterna comunidad que sus habitantes han creado entre sí y el tradicional tianguis que se extiende por todo el Eje Central hasta Garibaldi, la Guerrero y la Lagunilla.

Así, en esta ocasión, un famoso tiktoker fue tundido en redes sociales después de visitar Tepito y “exotizar” la seguridad de las vecindades y del tianguis que hay en esta zona de la capital del país.

Todo sucedió en TikTok, cuando Fernando Martínez Robles, mejor conocido como Chico Gucci (@fermtzro) -quien se caracteriza por mostrar sus lujosos calzados en su contenido- mostró su visita a esta zona.

En primera instancia acudió al mercado de los tenis y se mostró sorprendido por la calidad y el precio de las piezas aunque algunas no eran originales.

“Ya saben que yo les encuentro las mejores calidades en Tepito y me están enseñando todos los tenis que tienen certificado de autenticidad (...) así que aquí es dejo una opción. Ya saben que la piratería no es mala si los compras porque te gustan y no por presumir”, mencionó en primera instancia.

De igual manera, en otro momento de su recorrido, el influencer señaló que entraría a una de las vecindades del Barrio bravo para conocerlas.

“Vamos a entrar a una vecindad aquí en Tepito y aquí me di cuenta que las casas tienen doble seguridad: La reja y la puerta de acero. Hasta hay algunas que se agarran un poco más de espacio para guardar sus pertenencias. Todo lo tienen bien seguro con candados y hay muchísimas motocicletas como pueden ver, porque este es el medio de transporte más común aquí en Tepito”, comentó el joven.

Además, el Chico Gucci remarcó que, acudir a esta zona de la colonia Morelos le había gustado y señaló que encontró grandes expresiones culturales en el sitio.

“Es muy interesante porque he visto más cosas buenas aquí en Tepito que malas, como artistas urbanos, abunda mucho el boxeo y también la lucha libre. La verdad me gustó mucho Tepito, 100% volvería a venir y sí, es más seguro de lo que piensan”, comentó.

No obstante, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos arremetieron contra el joven, pues aseguraron que se “sintió seguro” porque seguramente iban elementos de seguridad privada acompañándolo.

“Cómo te van a robar su vas con guarda espaldas carnal”. “Jajaja seguro y va con seguridad atrás de él, por qué no va solo ??”. “Más seguro de lo que piensan?? pues te van cuidando así como no vas a tener miedo”. “Nada más por que vas acompañado si no quien sabe como te vaya”. “Se nota que no has pisado bien Tepito, ni la Morelos, ni la Tenochtitlán jaja”. “El morro dándose un baño de pueblo”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en TikTok.

Cabe recordar que después de la guerra de Independencia, Tepito se convirtió en una zona olvidada debido a la escasez de agua, a su vez comenzó a ser poblado por artesanos y agricultores pero también por criminales prófugos de la justicia, trabajadoras sexuales e indigentes que encontraron un refugio entre sus calles.

Tepito cuenta con un gran tianguis (Foto: Cuartoscuro)

En 1874 se permitieron la apertura de pozos para abastecer de agua a los habitantes de la zona, esto permitió que diez años más tarde el Barrio Bravo se poblara más y sus habitantes comenzaron a construir casas individuales que posteriormente se convertirían en vecindades que hasta la fecha siguen en pie. Fue así como poco a poco se empezaron a estructurar las calles de la colonia Morelos como se conocen actualmente.

La historia de Tepito no se limita únicamente a su origen histórico, sino que es también la memoria de un sector de la sociedad que por años ha sido ignorada por las autoridades y que encontraron en las calles de la colonia Morelos una forma de ganarse la vida vendiendo cualquier tipo de productos en el famoso tianguis.

Entre sus habitantes es común escuchar que “Tepito existe porque resiste”, lema que ha permanecido y ha ganado credibilidad ya que todos los locales han buscado la forma de salir adelante aún cuando la misma ciudad les dio la espalda.

