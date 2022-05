Chiquis Rivera canceló su concierto en Texas por laringitis aguda

Chiquis Rivera y su agencia promotora anunciaron que no está en condiciones para dar un show por el momento (Foto: AP/Marta Lavandier, archivo)

Chiquis Rivera anunció a través de sus redes sociales que tuvo que cancelar sus próximos eventos ya que necesita reposo, pues fue diagnosticada con laringitis aguda.

Este sábado 28 de mayo, Janney Chiquis Rivera dio a conocer en su cuenta de Instagram y Twitter que por primera vez tendrá que cancelar un concierto por motivos de salud, pues hace unos días comenzó con síntomas de resfriado, los cuales la han mantenido aislada y en reposo.

Durante las últimas semanas Chiquis se encontraba en una gira de medios para promocionar su último álbum, sin embargo, tuvo problemas con su salud. A través de un comunicado, la cantante informó que se realizó una prueba COVID de la cual salió negativa, pero decidió no dar su concierto de esta noche en El Paso, Texas, debido a que no se siente en las condiciones para hacerlo.

Con este mensaje, Chiquis anunció que no se sentía completamente bien para poder dar su show (Foto: Instagram/ @chiquis)

“Se me parte el corazón en dos tener que hacer esto porque sería la primera vez. Desafortunadamente tengo casi tres días en cama con una gripe mas terca que yo. Gracias a Dios salí negativa en mi prueba de covid, pero aún no me siento al 100% para dar mi show en El Paso está noche”

Agregó que el concierto de este sábado será reprogramado, se disculpó con su público por no poder dar su show y lamentó que, a pesar de haber tenido una gran preparación, no podrá presentarse en esta ocasión.

“Ustedes saben cómo soy, si voy hacer algo lo quiero hacer bien y dar lo mejor de mí, así que estamos haciendo lo posible de mover la fecha. Los mantengo informados cuando tenga la nueva. Les pido una disculpa a todos los que hicieron planes de estar ahí hoy. Me duele mucho no poder estar con ustedes. I promise to make it up to you all (Prometo compensarlos a todos) Los amo”, finalizó su mensaje.

Sin embargo, fue la agencia que está encargada de sus presentaciones la que informó que la hija de Jenni Rivera fue diagnosticada con una laringitis aguda, la cual la obligará a mantener un reposo más prolongado de lo imaginado.

La agencia de la cantante informó que Chiquis tiene laringitis aguda (Foto: Instagram/ @chiquis)

Nuevamente, Chiquis lamentó la situación y comunicó que debería recuperarse en sólo una semana, por lo que su Abeja Reina Tour seguirá en pie.

“Me entristece mucho tener que anunciar que no podré cantarles esta noche. Los médicos dicen que tengo un caso agudo de laringitis que requiere reposo. Espero ofrecerles mi concierto en el Speaking Rock muy pronto”

Desde hace un mes la cantante se encuentra presentándose con su tour, promocionando su último álbum, Abeja Reina, el cual se publicó dos semanas atrás, el 12 de mayo.

Chiquis lanzó su nuevo álbum el pasado 12 de mayo (Foto: Instagram/@chiquis @emiliosanchez)

Rivera compartió que grabar este disco le tomó dos años debido a lo personal que fue para ella entrar al estudio a nuevamente escucharse cantar, pero el esfuerzo habría tenido sus frutos, pues los conciertos que ha tenido en su gira han sido un sold out.

Chiquis había compartido a través de su podcast Chiquis and Chill que esperaba poder entregar la mejor versión de ella durante este tour, pues se exigió mucho para poder llevarlo a cabo y satisfacer a sus fans.

Agregó que para esta gira ella se comprometió en hacerse cargo de gran parte de la producción, ensayar para cada concierto y hacer que la gente que trabaja con ella se sientan igual de entregados para cada presentación.

