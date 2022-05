Consuelo Duval explicó por qué Galilea Montijo no es su amiga

Consuelo Duval afirmó que no es amiga de Galilea Montijo, pero explicó los motivos (Fotos: Cuartoscuro//Instagram/@consueloduval)

Después de varios rumores que apuntaban a que Consuelo Duval había recibido con recelo a Galilea Montijo al programa Neta Divinas, la actriz aclaró cómo es su relación con su nueva compañera.

Galilea Montijo fue presentada como la nueva integrante de Netas Divinas el pasado 4 de mayo y desde entonces ha circulado el rumor de que la presentadora de Hoy y Consuelo mantienen una enemistad.

En este contexto, en un encuentro con los medios, la actriz confirmó que no considera a Montijo como una de sus amigas, pero también se mostró molesta, pues aseguró que si no le hubiera gustado tener como una compañera a Galilea, ella misma lo habría hecho evidente.

“Ay, no, eso se me hace una verdadera mamad* y me saca muy cañón de mis casillas. Quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente, sabe que si me encabronara que Galilea estuviera en el programa lo haría evidente”, dijo ante el cuestionamiento de la prensa.

Duval se molestó cuando le preguntaron acerca de su supuesta rivalidad con Montijo y aclaró que son buenas compañeras (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Por tanto, explicó que ha mencionado que Galilea no es su amiga porque no ha sido parte de los momentos más importantes de su vida, ni ha compartido grandes anécdotas con ella, pero sí la considera una gran compañera.

Aunado a ello, comentó que Netas Divinas las hará tener un vinculo más fuerte y podrán iniciar una estrecha amistad.

“Es mi compañera, la conozco hace muchos años. No es mi amiga, lo reitero porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió. ¿Sabes? Por muchas cosas no es mi amiga pero lo va a ser, a pesar de todos y de todo lo que digan”

Finalmente, la protagonista de La Familia P. Luche se mostró empática con Montijo debido a los ataques que habría recibido recientemente y afirmó que en Netas Divinas la recibirán con los brazos abiertos.

Consuelo fue una de las primeras integrantes del programa en darle la bienvenida a Galilea Montijo, de quien enfatizó no ser amiga (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, porque eso es una barbajanada y no se vale. Quiero mucho a Galilea, la estoy abrazando muy fuerte porque la están atacando muy cabr*n y tampoco se lo merece”, señaló la histrionisa.

La polémica comenzó luego de que, durante una conferencia de prensa donde Consuelo Duval mencionó que la presentadora de Hoy se integrará al grupo de amigas de Unicable, por lo que dejó entrever que no tienen una relación cercana.

En ese momento agregó que así como ya son amigas Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magún y ella, Galilea se volverá parte de su círculo y seguramente el público las podrá ver disfrutar de sus anécdotas en un ambiente de confianza.

Durante la presentación de Galilea, ella mencionó que está dispuesta a decir todas sus verdades y no le teme a las críticas (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Consuelo también se mostró feliz porque la conductora se integró al programa, pero pidió al público y a la prensa que se detuvieran los ataques hacia su nueva compañera, pues seguramente ahora que expondrá su vida personal, podrían ser peores las críticas hacia Galilea.

Por su parte, Montijo mencionó que una de las cosas que más le emociona de ser parte de este proyecto es que todas sus compañeras son mujeres con las que se siente identificada.

“Me emociona trabajar con mujeres fregonas, con mujeres guerreras, que ya por fin somos mamás, de diferentes sabores, colores, pero sí con una cosa en común, que sí somos bien trabajadoras”, expresó Montijo.

Además, se dijo emocionada de que finalmente ella será quien hable de su propia vida. Por ello, también aseguró que sólo dirá la “neta”, pues no quiere ocultar detalles.

