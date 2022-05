Natalia Téllez podría tener depresión post parto: “De la felicidad infinita al infierno”

Emilia nació a finales de enero de este 2022 (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Natalia Téllez dio a luz a su primogénita a finales de enero pasado, luego de meses de compartir detalles de su embarazo con el público de su programa Netas divinas, donde programa a programa dio pormenores de la espera de su bebé, a quien procreó junto a su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala.

Desde el nacimiento de la pequeña Emilia, Natalia ha compartido también en sus redes sociales aspectos de esta nueva faceta de su vida: la maternidad, y en su perfil de Instagram es posible ver a la presentadora en situaciones cotidianas con la bebé, quien llegó a cambiar la vida de la también actriz.

Sin embargo, no todo ha sido “color de rosa” en esta flamante maternidad, pues la ex conductora de Telehit reveló creer que tiene un tipo de depresión post parto, debido a que ha experimentado muchas emociones, no todas ellas placenteras ni positivas, en un muy corto tiempo.

Téllez ha experimentado intensas emocionas tras el nacimiento de su primogénita (Foto: @natalia_tellez/Instagram)

En el programa que conduce al lado de Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magún y ahora Galilea Montijo, la actriz de la serie Ninis se sinceró y confesó que ha pasado por momentos nada luminosos en esta etapa como madre, por lo que cuestionó si ese remolino de emociones “es normal o no”.

“Yo no sé si es depresión postparto, pero lo que siento es, en una misma hora o hasta media hora, 20 minutos, la alegría, la felicidad más infinita y después siento el infierno, el miedo y terror más profundo, pero en un lapso de tiempo digo ‘esto no es normal”, comenzó.

Téllez contó que los intensos momentos que ha pasado con su nueva maternidad han valido la pena por lo que significa la llegada de Emilia a su vida, y poder estrecharla entre sus brazos ha sido una experiencia hermosa.

Natalia ha compartido todo el desarrollo de su embarazo en sus redes sociales (Foto: Especial /Instagram/@natalia_tellez)

“Entonces como que los momentos de alegría son hallazgo tan increíbles y son de verdad tan intensos que digo está valiendo la pena, pero después supongo que eso es depresión post parto para mí porque no es todo el tiempo en esta oscuridad y en esta depresión sino como unos chispazos de luz y después de obscuridad muy radicales, entonces supongo que ahí radica”, contó.

No es la primera vez que la actriz de Rebelde y La rosa de Guadalupe se sincera sobre las emociones intensas de su embarazo y su faceta como mamá, pues hace unos días destapó que incluso pensó en abandonar a la pequeña al no sentirse apta para cuidarla.

“Cuando nació Emilia, yo la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy difícil; la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces yo, en la noche, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para saber cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé (en) irme, esto lo pensé real”

Natalia mostró su "baby bump" en la playa a semanas de dar a luz (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

La actriz, en medio de su ataque de pánico por no saber cómo iba a criar a Emilia, pensó que lo mejor era que se quedara bajo la responsabilidad de su padre y ella huiría del país, explicando que no había logrado seguir su maternidad.

“Dije: ‘Antonio es un gran hombre’, esto él lo sabe porque le dije. ‘Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México, y me alejo de las Netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país’, no es chistoso. ‘Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto’”, recordó.

