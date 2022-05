Julión Álvarez salió de la lista negra en EEUU que lo vinculó al CJNG

El cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo, ""Julión Álvarez"", participa en una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Este 27 de mayo el cantante Julión Álvarez salió de la lista negra de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cabe recordar que en 2018, el intérprete fue señalado por supuestamente fungir como prestanombres de un empresario presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sus empresas JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V., NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. y TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. también han salido del listado, de acuerdo con información oficial de la OFAC.

El equipo legal del famoso informó que pronto dará más detalles acerca de su actual situación legal y la de sus empresas, ante el resultado de las investigaciones del gobierno estadounidense, las cuales comenzaron hace más de cuatro años. Álvarez podría volver a presentares en EEUU tras salir de la lista.

Cabe recordar que Julión ha hablado en múltiples ocasiones hacia las consecuencias a las que se enfrentó tras haber sido señalado por el Departamento del Tesoro. El cantante resultó tan afectado que incluso aseguró “Quería desquitarme”, por lo cual contrató a un despacho para investigar a la persona que lo denunció.

Además de que su carrera artística sufrió los estragos del escándalo, el intérprete perdió la amistad de Christian Nodal y “El Canelo”. En 2021 afirmó que fue él mismo quien decidió distanciarse de el boxeador Saúl Álvarez, para no afectar su imagen y en el caso del ex prometido de Belinda, expresó que le encantaría hacer un dueto con él pero que la disquera no lo permitiría.









*Información en desarrollo