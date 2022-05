Julión Álvarez condenó la violencia que viven las mujeres: “Que lamentable que en nuestro país sucedan esas cosas”

El cantante lamento la situación que viven las mujeres en México EFE/José Méndez/Archivo

Julión Álvarez ha regresado al mundo de la música tras una serie de polémicas que durante un tiempo lo mantuvieron alejado de los escenarios y el público mexicano. Ahora, el artista festejó su trayectoria, pues recientemente cumplió más de 15 años en el medio del espectáculo, y aunque la prensa lo cuestionó sobre la reciente notificación de que su Norteño Banda lanzarán música sin él, fue otro peculiar comentario el que se ha hecho viral.

El intérprete de regional mexiano se sumó a la lista de personalidades que han opinado sobre la ola de violencia que viven las mujeres en México, recientemente denodado por el caso de feminicidio de Debanhi Escobar, por lo que no dudó en condenar los hechos violentos que viven miles de niñas, jóvenes y personas de la tercera edad a causa del machismo o incluso transfobia, que hombres cometen diariamente y que en la mayoría de los casos no tiene un final justo.

“Como padre no me imagino el dolor tan grande que ha de sentir la familia, uno únicamente le dice pues ‘Dios los ayude’, a todas esas familias que viven ese tipo de situaciones. Que lamentable y en verdad lo digo y lo repito, que lamentable que en nuestro país sucedan esas cosas”, expresó ante diversos medios de comunicación después de su presentación en el palenque de Tepatitlán.

La pregunta fue detonada por el caso de feminicidio de Debanhi Escobar (Foto: Twitter/@herecomesvalery)

Aunque otros hombres dentro de su mismo género musical han declarado y condenado el mismo tema, como fue el caso de Christian Nodal y Edén Muñoz, las figuras femeninas son principalmente las que han levantado la voz sobre el lamentable caso de Escobar y algunos otros que en los últimos días se han hecho públicos, virales y han acaparado gran parte de los titulares de los medios de comunicación más importantes del país.

“Si bien es un tema solo de mujeres, creo que no está tan mal que ellos también opinen, porque al final si los machitos no les hacen caso a las artistas, tal vez lo hagan con los artistas”. “Julión y Nodal opinando sobre cosas que son tan delicadas de verdad que me hace pensar si realmente algunos reporteros hacen bien su trabajo, pues ellos como chicos qué tienen que ver”. “Lo importante es que todos hablen de manera positiva sobre lo que debería pasar en nuestro país, lo más seguro es que con su voz y fama sigamos alcanzando lugares a los que antes no teníamos acceso”, debatieron usuarios de redes sociales sobre sus declaraciones.

Artistas piden justicia por caso de Debanhi Escobar (Creditos: REUTERS/Daniel Becerril, Instagram/@debanhi.escobar)

Se acabó Julión Álvarez y su Norteño Banda

En los últimos días se ha dado a conocer que la banda de Julión Álvarez ha decidido continuar con su vida artística sin la compañía del intérprete de grandes éxitos como El Color De Tus Ojos, Por Mí No Te Detengas y Me Vas A Extrañar. Ante la noticia, el cantante aprovechó su reciente encuentro con los medios de comunicación para mandarles de forma pública sus mejores deseos y dejando en claro que no existe resentimiento a pesar de que él trató de convencerlos para que no se fueran.

“Mis mejores deseos, espero que les vaya muy bien. Yo primero les decía, ‘hey, no se vayan locos’, porque pues ya estamos cuarentones y pues de los cuarenta pá arriba hay que apostarle, pero pues fueron compañeros por casi 15 años y fueron mi familia dentro de este negocio”, finalizó.

"Julión Álvarez y su Norteño Banda" se separaron (Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

La carrera del cantante Julión Álvarez ha tenido varias complicaciones desde 2017, cuando el Departamento del Tesoro de EEUU señaló al oriundo de la Concordia, Chiapas por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero y una supuesta relación con un narcotraficante apodado El tío, por lo que en los últimos días ha confesado cuáles han sido las principales restricciones que Estados Unidos le ha puesto.

SEGUIR LEYENDO: