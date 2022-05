Christian Nodal confesó estar cansado de críticas tras su ruptura con Belinda: “Me he arrepentido de corazón”

Christian Nodal abrió su corazón frente a sus followers

Christian Nodal, luego de encontrarse en el ojo del huracán por la más reciente polémica en la que estuvo envuelto tras dar a conocer diversas conversaciones que tuvo con Belinda cuando aún eran novios, abrió su corazón y aceptó todos los errores que ha tenido recientemente.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Christian realizó un en vivo para sus innumerables seguidores, de manera que, a lado de su guitarra y al calor del momento, dedicó unas palabras a los usuarios que lo veían, destacando que se encontraba en una encrucijada, ya que recibió miles de críticas:

“Me daba miedo abrirme con ustedes, porque literalmente se me han ido encima, y claro yo entiendo, es como una reacción y todo, pero yo soy un ser humano, o sea yo me he arrepentido de corazón”, confesó Nodal.

Asimismo, pidió a la audiencia que comprendan el difícil momento qué pasó: “Quiero que me dejen libre, que me dejen ser, todos tenemos nuestro pasado, tenemos errores y virtudes, hay que dejar ir, no pisoteen el dolor de las personas”.

Así fue como Nodal habló con sus fans (Foto: Archivo)

Por ello, a modo de desahogo, le contó a sus seguidores como es que vive las cosas y el por qué de su reacción en redes sociales, al igual detalló qué hay momentos en que las especulaciones están muy alejadas a lo que realmente sucede: “Distorsionan tanto la realidad y yo viví una realidad, como todos, cada quien vive sus realidades. Yo tengo amigas, como todos, amigas normales (…) todo se hace tan público. Están encima de mí, yo solo he estado viviendo mi vida normal”, acotó el artista mexicano.

Sin duda, el intérprete de Botella tras Botella, se encuentra en búsqueda de rehacer su vida, pues toda esta situación le ha causado diversos problemas emocionales; no obstante, constató que al día de hoy se encuentra “sanando”. Por ende, afirmó frente a sus followers que, como ya lo había mencionado anteriormente, ha intentado mejorar sus hábitos incursionando al mundo saludable:

“Tomo agua a lo estupid*, yo creo que nunca había tomado tanta agua en mi vida. Dejé el cigarro, eso no trae nicotina (señaló un artefacto), no me afecta tanto como el cigarro y es que de verdad yo fumaba dos cajetillas diarias, diarias, todo el tiempo y no dormía, pero ahorita estoy empezado a hacer todo eso, mi vida está cambiando”, subrayó Nodal.

Cabe recordar que, los internautas juzgaron de una manera garrafal las acciones del cantante, pues al exhibir las capturas de pantalla con su ex pareja, las personas en redes acusaron a Nodal de incumplir la Ley Olimpia, por lo que se esperaría que las autoridades pertinentes actuaran en cuanto a ello.

Recientemente el artista se tapó los tatuajes que tenía en alusión a Belinda (Foto: Instagram)

En consecuencia, el intérprete de Adiós Amor, no se quedó callado y dijo: “Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabron*s. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”.

Sin miedo a que las fans no estuvieran de acuerdo con el compositor, el siguió argumentando su postura: “Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan… los amo muchísimo”, expresó el sonorense.

SEGUIR LEYENDO: