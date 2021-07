“Ahí nos vemos”: Julión Álvarez reveló que terminó su amistad con el “Canelo” y Christian Nodal

Julión Álvarez aseguró que tuvo que hacer a un lado a sus amistades por su bien (Foto: Instagram/@lospasosdejulion)

Hace más de tres años Julión Álvarez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, estas acusaciones dañaron severamente la carrera del cantante y, aseguró, también su amistad con personajes del medio artístico.

Julión Álvarez sigue incluido en la lista negra de EEUU y no ha logrado volver a recuperar su fama desde 2018, pues son pocos los artistas y empresas que quieren trabajar con él y su agrupación. El cantante aseguró que tiene amistades que quisieran poder hacer un dueto a su lado, pero no les es imposible por las restricciones que hasta ahora tiene, lo que ha perjudicado esos lazos.

Entre las personas con las que quisiera cantar se encuentra Christian Nodal, ya que mantiene una cercana relación con su papá, pero no es viable que su sello discográfico les permita trabajar juntos. “Encantado si se pudiera, por qué no. Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que... La misma compañía no se lo permitiría”, dijo Álvarez a las cámaras de Suelta la Sopa.

Julión fue uno de los primeros padrinos de Nodal dentro de la industria musical (Foto: Captura de pantalla)

Y es que desde los comienzos de la carrera del joven de 22 años, Julión fue muy cercano a la familia del prometido de Belinda. Con 17 años, la fama de Nodal se catapultó con el lanzamiento del álbum Me dejé llevar, con el que lo apadrinó Julión Álvarez, quien se encontraba en la cima de su fama. Gracias esto, Christian recibió un disco de diamante por las altas ventas en México y Centroamérica.

El cantante también fue cuestionado por su ausencia en las lujosas fiestas de Saúl “Canelo” Álvarez debido a que, antes de le acusara de lavado de dinero, eran muy cercanos y no había concierto de Julión en el que no se viera en primera fila a su amigo boxeador entonando sus canciones junto a él.

“Cuando los señalamientos, yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ‘Ahí nos vemos’. Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos, perdimos contacto, con Canelo ya tiene rato”, reveló el llamado “Rey de la Taquilla”.

Julión y el Canelo eran grandes amigos, pero el cantante prefirió distanciarse del boxeador para no perjudicar su carrera y empresas (Foto: TV Notas)

Aseguró que no fue decisión del púgil, sino de él ya que borró todos los contactos que eran personajes públicos para no tener ningún tipo de acercamiento a ellos.

La justicia de EEUU señaló al cantante como testaferro de un narcotraficante apodado “El tío” al igual que al ex futbolista Rafael Márquez, por lo que ninguna compañía con sede en ese país puede hacer negocios con Julión, desencadenando que su disquera Universal, con sede ahí, no pueda manejar su carrera.

Según explicaron los presentadores de Suelta la Sopa, ninguna empresa que tenga intereses en Estados Unidos puede estar ligado a Julión, pues al estar dentro de la lista negra le niegan el acceso a dicho país, no le permiten el uso de cuentas bancarias y se le imponen diferentes sanciones.

Julión está dispuesto a limpiar su nombre (Foto: Captura de pantalla)

Anteriormente, Álvarez había externado su deseo de limpiar su nombre, pues incluso sus familiares podrían tener repercusiones. “No voy a parar hasta esclarecer eso para que mis niñas no vayan a vivir con eso, o que pasen por una discriminación como la que ya me tocó vivir a mi”, expresó en marzo para Televisa Espectáculos.

A pesar de su situación, el chiapaneco sigue lanzando sus temas dentro de territorio mexicano, pero gran parte de su material ha sido retirado de las plataformas digitales de reproducción más conocidas.

