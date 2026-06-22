Colombia

María Elvira Salazar agradeció a los colombianos en Estados Unidos por su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Hoy comienza una nueva era”

La representante a la Cámara por el Partido Republicano expresó su satisfacción en las redes sociales frente a la victoria del abogado, que se impuso en la segunda vuelta frente al senador Iván Cepeda

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María Elvira Salazae respaldó a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y celebró su éxito, frente al oficialista Iván Cepeda - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa Gonzalez/REUTERS
María Elvira Salazae respaldó a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y celebró su éxito, frente al oficialista Iván Cepeda - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa Gonzalez/REUTERS

En un mensaje dirigido a la población colombiana en Estados Unidos, la representante republicana María Elvira Salazar celebró el lunes 22 de junio de 2026 la victoria del abogado Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, en la que se impuso ante el senador oficialista Iván Cepeda Castro, y destacó —justamente— el papel de la comunidad frente a esta escogencia, en la que si bien el margen fue estrecho a nivel general, en territorio norteamericano tuvo un claro ganador.

En efecto, en un mensaje dirigido a los votantes de esta jornada, la congresista destacó que el 81% de los colombianos que sufragaron en territorio estadounidense respaldó a De la Espriella, por lo que reiteró que ese apoyo resultó determinante en un proceso electoral marcado por la polarización y los constantes señalamientos del saliente mandatario, Gustavo Petro, de un presunto fraude electoral, sustentado en hechos que considera relevantes del proceso.

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María Elvira Salazar y su agradecimiento a los colombianos en EE. UU.
Con este mensaje en X, la representante María Elvira Salazar expresó su agradecimiento a los colombianos en EE. UU. - crédito @RepMariaSalazar/X

Cuando Colombia más los necesitó, los colombianos del sur de la Florida estuvieron a la altura del momento. Aquí, en mi distrito, vive una de las comunidades colombianas más grandes y más unidas de Estados Unidos. Y hoy quiero felicitarlos”, afirmó Salazar en su perfil de X, luego de su visita a Barranquilla (Atlántico), en donde acompañó al candidato ganador a recibir los resultados, que se conocieron a menos de dos horas de haberse cerrado las urnas.

El voto del exterior, clave en la jornada electoral

Según datos oficiales, De la Espriella alcanzó una victoria ajustada frente a Cepeda, pese a que sacó 12.959.542 votos en la contienda, con el 49,66% de los respaldos, pese a que el senador obtuvo 12.708.712 sufragios, con el 48,70%. Aunque esto solo arroja una diferencia mínima, de menos del 1%, en Estados Unidos obtuvo una ventaja amplia que le permitió convertirse en el candidato preferido de los ciudadanos que se encuentran en este país.

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María Elvira Salazar estuvo en Barranquilla, en donde recibió los resultados de la segunda vuelta presidencial - crédito Jair Coll/REUTERS
María Elvira Salazar estuvo en Barranquilla, en donde recibió los resultados de la segunda vuelta presidencial - crédito Jair Coll/REUTERS

Los resultados en este país, con el 100% informado, indican que De la Espriella obtuvo 179.841 votos, equivalentes al 80,57% de los sufragios, mientras que Cepeda recibió 41.142 votos, el 18,43%. Esto parece haber sido muestra de lo que ocurrió fuera del territorio nacional, donde De la Espriella sumó 390.949 votos (63,77%), frente a los 213.140 de su contrincante, que obtuvo el 34,76%; en una participación que definió el rumbo de la elección.

La llegada de De la Espriella representa un giro histórico hacia las posiciones de derecha en Colombia. El presidente electo basó su campaña en un mensaje de “mano dura” contra el crimen, la reactivación del sector minero-energético y la reducción del Estado, y su propuesta atrajo el respaldo de sectores conservadores y empresariales que buscaban frenar las políticas del gobierno saliente; entre ellas la de la política de Paz Total, que no entregó los resultados esperados.

Mario Díaz-Balart con los colombianos que votan en La Florida
Uno de los que estuvo con los colombianos que ejercieron su voto en La Florida, en la segunda vuelta, fue el representante Mario Díaz-Balart - crédito @MarioDB/X

De hecho, el ganador de la jornada recibió el apoyo decidido del presidente Donald Trump, en lo que representó el interés de actores internacionales en el proceso colombiano. “Gobernaré sin vencedores ni vencidos”, afirmó el presidente electo durante su discurso, en el que moderó su mensaje e hizo un llamado a la unidad nacional, pues asumirá el país con la mitad de los electores que se expresaron en respaldo a su rival, y que no recibieron de buena manera los resultados.

En consecuencia, el futuro mandatario enfrenta el desafío de responder a las expectativas de sus electores y de los que, desde el extranjero, contribuyeron a su llegada al poder: todo esto en medio de la natural tensión en el espectro electoral, con demandas de seguridad, reactivación económica y reconciliación social. “Hoy comienza una nueva era para Colombia”, reafirmó la congresista republicana en su pronunciamiento, que obtuvo respaldo en las plataformas digitales.

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