Colombia

Informe internacional le puso el ojo al recorte que quiere hacer Abelardo de la Espriella al Estado y estima dificultades para gobernar

Tensiones institucionales, protestas y efectos en el entorno operativo son algunas de las consecuencias señaladas para empresas, inversionistas y la vida nacional, alertó S&P Global Market Intelligence

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo obtuvieron 12.959.542 votos en las elecciones presidenciales del 21 de junio - crédito Rodrigo Abd/AP
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo obtuvieron 12.959.542 votos en las elecciones presidenciales del 21 de junio - crédito Rodrigo Abd/AP

S&P Global Market Intelligence anticipó un giro profundo en la política económica y energética de Colombia si se confirma luego del escrutinio de votos la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República junto a José Manuel Restrepo, y advirtió que ese eventual cambio vendría acompañado de tensiones de gobernabilidad y riesgos de seguridad.

La firma evaluó el posible impacto del nuevo Gobierno después del resultado preliminar de las elecciones y alertó sobre un escenario con recorte del Estado, impulso a los hidrocarburos, mayor uso de decretos, protestas y riesgos operativos. También señaló que ese panorama tendría efectos para empresas, inversionistas y ciudadanía.

PUBLICIDAD

Se trata del primer pronunciamiento de la firma ante el triunfo preliminar de la fórmula del movimiento Defensores de la Patria, que puso el foco en el impacto económico, político, social y operativo del eventual nuevo Gobierno. La advertencia central apunta a la fragilidad política con la que arrancaría la nueva administración. “La falta de mayorías en el Congreso incrementará la dependencia de decretos ejecutivos y el riesgo de alta conflictividad social y operativa para las empresas en el país”, señaló.

Las calificaciones crediticias de S&P Global Ratings son mundialmente reconocidas, en conjunto con los análisis que contribuyen a promover las evaluaciones comparativas, la transparencia y el crecimiento de los negocios en todo el mundo - crédito Reuters
S&P Global es una corporación estadounidense de inteligencia financiera, datos y análisis - crédito Reuters

Giro económico y energético

El informe prevé un viraje apoyado en menor tamaño del Estado, recortes tributarios y desregulación. Según la firma, el plan contempla una reducción de hasta el 40% del aparato estatal para atraer inversión.

PUBLICIDAD

La calificadora también proyecta un impulso marcado a la exploración de hidrocarburos. “Se propone una reducción de hasta el 40% del aparato estatal, recortes de impuestos y desregulación para atraer inversión. Destaca el fuerte impulso a la exploración de petróleo y gas, incluyendo la fracturación hidráulica (fracking), con la meta de aumentar la producción de los 700.000 barriles diarios actuales a 1,3 millones”.

Dicho giro energético aparece como uno de los ejes del eventual cuatrienio. S&P lo ubica junto al recorte del gasto público como parte de una transición con efectos directos sobre el entorno económico del país.

Las dudas sobre gobernabilidad y mayorías en el Congreso

La firma advirtió que la agenda del nuevo Gobierno enfrentaría límites en los espacios donde se aprueban las leyes. El análisis remarca que la debilidad en el Congreso obligaría a depender en gran medida de herramientas ejecutivas.

A Abelardo de la Espriella le falta peso en el Congreso de la República - crédito Colprensa
A Abelardo de la Espriella le falta peso en el Congreso de la República - crédito Colprensa

“Al contar con solo un escaño en la Cámara y cuatro en el Senado, el gobierno dependerá fuertemente de poderes ejecutivos. De la Espriella planea emitir 90 decretos en su primer día y evalúa declarar estados de excepción para avanzar su agenda”, indicó S&P.

El reporte también aludió a la división que dejaron los resultados electorales preliminares. Ante esto, la capacidad de negociación política quedaría condicionada desde el arranque del mandato.

Protestas en las principales ciudades

S&P prevé un aumento de la conflictividad social en los principales centros urbanos del país. En su análisis menciona de forma expresa a Bogotá, Cali y Medellín como focos de posibles movilizaciones.

“Se anticipa un incremento significativo de movilizaciones sociales en Bogotá, Cali y Medellín, impulsadas por los despidos en el sector público, la eliminación de entidades y la reanudación de la erradicación de coca”. El informe además alerta sobre riesgos de vandalismo y bloqueos.

Relacionó el escenario con efectos operativos para el país. Sugiere que las protestas no solo tendrían alcance político y social, sino también consecuencias para la actividad empresarial.

Abelardo de la Espriella aseguró en varias ocasiones que no negociará con bandidos - Brasil de Fato/Europa Press
Abelardo de la Espriella aseguró en varias ocasiones que no negociará con bandidos - Brasil de Fato/Europa Press

Seguridad y grado de inversión

El informe también planteó riesgos en materia de orden público si el nuevo gobierno pone fin a las negociaciones con grupos armados. Según S&P, una estrategia de confrontación militar elevaría la posibilidad de represalias violentas. “La estrategia de confrontación militar aumenta la probabilidad de ataques por parte de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría afectar infraestructuras clave como oleoductos, red eléctrica y carreteras”, sostuvo la calificadora.

El peso del informe también se explica por el papel que S&P ha tenido en la evaluación del país. En 2021, la firma le quitó a Colombia el grado de inversión, una referencia para los prestamistas soberanos sobre la capacidad de una nación para cumplir sus obligaciones financieras. Como se recordará, Colombia perdió ese grado de inversión luego de la pandemia, un deterioro fiscal y el fracaso de la reforma tributaria. También explica que ese estatus permite acceder a deuda más barata.

Para la firma, empresas, inversionistas y ciudadanía necesitan medir con atención el alcance de esta transición. De esa lectura dependerá cómo se configure el marco económico, operativo y de seguridad que enfrentará el país en los próximos años.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones PresidencialesJosé Manuel RestrepoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contraloría de Bogotá abrió proceso fiscal por $2.603 millones a Integración Social e Icbf por duplicidad en programas de primera infancia

El ente de control señaló pagos concurrentes en programas para menores durante dos años y atribuyó la falla a verificaciones insuficientes

Contraloría de Bogotá abrió proceso fiscal por $2.603 millones a Integración Social e Icbf por duplicidad en programas de primera infancia

Nuevo modelo de salud para presos en Colombia: así se redefine la atención médica en cárceles de Colombia

El Ministerio de Salud anunció un nuevo ajuste a las condiciones sanitarias en el sistema penitenciario ante la cantidad de alertas por parte de los privados de la libertad en todo el territorio

Nuevo modelo de salud para presos en Colombia: así se redefine la atención médica en cárceles de Colombia

María Elvira Salazar agradeció a los colombianos en Estados Unidos por su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Hoy comienza una nueva era”

La representante a la Cámara por el Partido Republicano expresó su satisfacción en las redes sociales frente a la victoria del abogado, que se impuso en la segunda vuelta frente al senador Iván Cepeda

María Elvira Salazar agradeció a los colombianos en Estados Unidos por su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Hoy comienza una nueva era”

Consejo Nacional Electoral cerró la puerta a un reconteo internacional pedido por la campaña de Iván Cepeda: “No sería posible”

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que la revisión de los resultados en el exterior se hará mediante las actas oficiales, en medio de la tensión política por la estrecha diferencia entre Abelardo de la Espriella y el candidato del Pacto Histórico

Consejo Nacional Electoral cerró la puerta a un reconteo internacional pedido por la campaña de Iván Cepeda: “No sería posible”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Deportes

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

Esta es la “estrategia” de la Federación Colombiana de Fútbol para mantener el ánimo arriba de los jugadores

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina