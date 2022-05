Aleida Núñez recordó los terribles momentos que vivió en una relación tóxica: “Fue un infierno lo que viví con él”

La actriz reveló detalles de su relación tóxica (Foto:Instagram/@aleidanunez)

Aleida Núñez ha destacado en medio artístico por su gran talento en la pantalla chica, sin embargo, no todo en su trayectoria se ha tratado de éxitos y reconocimientos, sino que a su camino han llegado romances que le han afectado en su vida emocional.

No todos los amoríos de la artista han sido con celebridades del medio, pues la actriz abrió su corazón a personas que conoció en la vida cotidiana. Es claro que, su atractivo físico puede derretir a cualquier hombre, pero esto no significa que la famosa no haya sufrido abuso de diversas índoles en sus relaciones amorosas.

Fue así que, Aleida confesó para una entrevista en el programa De Noche con Yordi Rosado, que vivió una de las peores experiencias en una relación, ya que está se tornó un tanto tóxica:

“A mí me enamoró un tipo, realmente me enamoró, porque era un tipo que me encantaba y que me gustaban muchas cosas de él, literal yo siempre lo he descrito como el cielo cuando estaba con él bien, pero luego era el infierno, porque era el cielo y el infierno, porque yo creo que todos hemos tenido una relación tóxica”, reveló.

Aleida confesó que estuvo al borde de la muerte (Foto: Instagram/@aleidanunez)

Asimismo, explicó cómo fue que esta relación inició: “Me trataba increíblemente bien, podía platicar con él, me reía muchísimo, salíamos, caminábamos, todo lo que hacíamos era precioso”, no obstante, llegó el momento en donde la entonces pareja de Núñez, comenzó a tratarla de una manera que a ella ya no le agradó: “Pero, luego, ya cuando entramos en la etapa de la parte tóxica de él, pues entonces ahí ya empezaba el infierno, porque eran celos, inseguridades, manipulación, chantajes, amenazas”, destacó la artista.

Por ello, la modelo añadió que por el puro enamoramiento soportó esta situación: “Yo por amor, aguante un tiempito, y obviamente me arrepentí toda mi vida, porque fue un infierno lo que viví con él, ese tiempo”.

Incluso, Aleida reflexionó que fue un gran acierto el alejarse de ese romance, ya que si no fuera porque terminó esa relación, ella ya no estaría contándolo: “Afortunadamente, lo dejé en el momento justo, porque sino, yo creo que, ni Dios lo quiera, estaría muerta, yo creo”.

Aunque los conductores del programa se mostraron incrédulos, la actriz confirmó que su vida corría peligro a lado del individuo con el que sostuvo un amorío: “De verdad, era una relación muy tormentosa, (…) es la única relación que he tenido muy tóxica, muy fuerte, pero sí, si no me voy a de ahí (estaría muerta)”, dijo en la entrevista.

Recientemente, la actriz terminó la relación con el empresario estadounidense (Foto: Instagram/@aleidanunez)

De modo que, envió un mensaje contundente a las mujeres del mundo, pidiéndoles que se alejaran de este tipo de personas: “Hay que tener cuidado chavas, de verdad, por amor, por más que estén enamoradas, no soporten cosas que un hombre (haga mal), no tenemos que agredir, pero tampoco que nos agredan, (…) entonces, no agresión”, acotó la actriz.

Ante esta situación, Núñez no le cerró las puertas al amor, sin embargo, recientemente confirmó su ruptura con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury.

Fue el pasado 24 de febrero, en un encuentro con los medios que la intérprete mexicana anunció que la relación con el oligarca de origen Ruso, no prosperó debido a la distancia en la que se encuentran. En el video retomado por Ventaneando, la actriz que dio vida a Rosenda en La mexicana y el güero, compartió la pena de dar continuidad a una relación en la que se encontraba con plenitud.

