Aleida Núñez confirmó el fin de su relación con el empresario Bubba Saulsbury

Fue apenas hace unos meses que Aleida Núñez dio de qué hablar al confirmar que tenía una relación con un millonario empresario de Estados Unidos de nombre Bubba Saulsbury. Sin embargo, durante la última semana de febrero, la actriz confesó a la prensa mexicana que su relación había terminado por mutuo acuerdo.

Fue el pasado 24 de febrero, en un encuentro con los medios que la intérprete mexicana confirmó que la relación con el oligarca de origen Ruso, no prosperó debido a la distancia en la que se encuentran. En el video retomado por Ventaneanado, la actriz que dio vida a Rosenda en La mexicana y el güero (2021), compartió la pena de dar continuidad a una relación en la que se encontraba con plenitud.

“Desafortunadamente, la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir, más de cerca, tantas emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por la distancia a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana’', explicó para las cámaras del programa de TV Azteca.

(Foto: Instagram/@aleidanunez)

Por otro lado, la intérprete de 41 años ahondó en un tema que le dolió mucho más que el fin de su relación y es que la histrionisa, entre lágrimas, contó que su mascota llamado Bambi perdió la vida a los 15 años luego de varias complicaciones de salud.

Cabe señalar que su relación se confirmó en medio de una polémica, ya que algunos internautas la acusaban de aprovecharse de la posición económica del magnate petrolero. Sin embargo, Aleida siempre fue trasparente y optó por dar la cara en torno a su relación.

“Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener. Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales (...) No podría estar con alguien que no me trate bien, no solo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto”, dijo anteriormente en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante a principios de año.

Aleida Núñez y su nuevo romance Foto: Instagram/@yucatv

Su última aparición publica en la que habló de su entonces relación fue el pasado 24 de enero, donde la actriz que actualmente se encuentra trabajando en las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa, Corazón Guerrero, concedió una entrevista para Hoy sobre su entonces etapa amorosa y sobre las polémicas que han girado en torno a su relación.

Ahí mismo, la actriz que dio vida a Milena Téllez en la novela Por amar sin ley (2018) compartió con el auditorio del matutino como surgió su relación: “Es importante dar mi versión. Yo lo conocí en octubre del año pasado, nos presentó una amiga en común, estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí nos llevamos increíble. Empezó a visitarme acá en México, es de Texas”, evocó.

Aleida Núñez habla de su nueva relación con el matutino Hoy Foto: Instagram/@programahoy

Cabe recordar que su relación siempre estuvo en el ojo mediático desde que en redes sociales se viralizaron unas imágenes de la actriz durante un viaje en medio oriente como Dubai, Abu Dabi, así como en Estambul, Turquía, a finales del 2021. Tras la polémica la actriz salió a esclarecer la situación en el programa conducido por Galilea Montijo, Raúl Araiza y Tania Rincón.

“Yo lo tenía este viaje planeado… y tenía como el espacio en diciembre para irme y recibir el año allá, y sí, ¡padrísimo!, me fui a Emiratos Árabes, Turquía, Estambul y Capadocia”, explicó en aquel momento sobre el viaje que tuvo junto a Bubba a los conductores de Hoy.

