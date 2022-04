Aleida Núñez desmiente los señalamientos de Ivonne Montero por su salida de “Amor de Tres”

Así fue el enfrentamiento (Fotos: Instagram/@ivonnemonteroof/@aleidanunez)

Luego de que Ivonne Montero aseguró que Aleida Núñez fue despedida de la obra de teatro Amor de Tres en la que trabajaban juntas, debido a su actitud negativa y a algunos insultos mientras transcurría la puesta en escena. La versión de una de las nuevas integrantes de la Casa de los Famosos fue desmentida por la propia empresa productora.

“No fue decisión de ella, fue decisión de la compañía, de nuestro director, es algo que se venía arrastrando de tiempo atrás”, evocó en su momento, la también modelo y bailarina mexicana.

A través de un comunicado que fue difundido por la actriz mexicana, Aleida Núñez, la producción comandada por el productor Carlos Carreño y Sergio Zaldívar, director de la puesta en escena,se desmintieron los dichos de la intérprete mexicana, quien dijo en su momento había sido despedida.

Aleida Núñez y producción desmienten los señalamientos de Ivonne Montero Foto: Instagram/@aleidanunez

Las declaraciones rápidamente llegaron a los odios de la producción y de la actriz, que supuestamente había sido despedida por su actitud negativa; sin embargo, la minuta le dio la razón a la intérprete que dio vida a Rosenda en La mexicana y el güero.

“Es así como se da por terminada la participación de la artista Aleida Núñez, reconocemos el profesionalismo que como actriz aportó a ‘Amor de Tres’. Aclarando la situación sin dar pe a más especulaciones”, se puede leer en el comunicado en donde también añaden que la salida de Aleida es “debido a su apretada agenda de trabajo”.

La trifulca entre las ambas histrionisas dio inicio a lo largo de marzo del 2022 debido a que Aleida Núñez fue coronada como Reina del Mariachi y ese título se le había prometido Ivonne Montero, aunque tiempo después se le canceló. "

La actriz hará contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)

“Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto, pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada”, comentó ante las cámaras de Venga La Alegría.

Algunos días más tarde y tras el disgusto de la intérprete de La Loba, ambas actrices tuvieron la oportunidad de coincidir en una conferencia de prensa donde esclarecieron su polémica relación tras algunos dichos que, supuestamente ellas, se habían tergiversado.

Ivonne fue la primera en reaccionar ante los cuestionamientos de un reportero de Venga La Alegría que sacó el tema a flote: “En realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un malentendido, de un mal manejo, de un evento donde había sido yo invitada. La verdad es que no hay y no tiene por qué afectar”, expresó la actriz, que recientemente anunció su incorporación al reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos 2.

Ig: @ivonnemonteroof

Ante ello y, a unos cuantos centímetros de diferencia que eran ocupados por Latin Lover quien también forma parte de la obra Amor de Tres donde ambas participaban, no dudó en responderle de manera directa y con el argumento de que todo aquello que se dice en medios de comunicación normalmente queda grabado ante sus cámaras.

Por su parte, Aleida directamente dijo que en ningún momento busco ofenderla, al contrario, reconoció su carrera de más de 20 años en las pantallas mexicanas y lamentó toda la situación: “No tengo nada contra ella ni contra nadie. Creo que somos un gran equipo”, dijo antes de que ambas histrionisas se fundieran en un abrazo que supuestamente daba por cerrado la polémica.

SEGUIR LEYENDO: