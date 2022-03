Aleida Núñez creó su propia versión de OnlyFans: “Todo esto para consentirlos”

La actriz hará contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)

Aleida Núñez se ha convertido en una de las actrices mexicanas más controversiales de los últimos años pues sus relaciones sentimentales con hombres de “particulares características” o su increíble apariencia física, que es alabada en redes sociales, han sido clave para dicho éxito. Ahora, la tapatía estrenó su propia versión de OnlyFans para poder vender contenido exclusivo, aunque dejó en claro que nada llegará a lo vulgar.

En entrevista para la revista TVyNovelas la actriz que actualmente forma parte del melodrama Corazón Guerrero, para Televisa Univision, concedió mayor detalle sobre la idea general que es su página personal de contenido “sensual”, donde además explicó cuáles son las diferencias que existen con la popular plataforma que ha revolucionado la industria de la intimidad humana.

“Aquí las fotos son súper sensuales, pero muy bien cuidadas; sí hay videos, imágenes, aunque no rebasan esa delgada línea de la vulgaridad o el desnudo total. Y como también soy actriz, por medio de las fotos podemos crear historias diferentes, cada vez son conceptos distintos, en locaciones interesantes, espectaculares… Hemos hecho fotos con autos de lujo, en cabañas, y ahora vamos a hacer con helicópteros y aviones privados. Entonces, sí se invierte mucho en la producción para darles la mejor calidad”, expresó.

La actriz tendrá su propio "OnlyFans" (Foto: Instagram/@aleidanunez)

La actriz de telenovelas como Mañana Es Para Siempre, La Fea Más Bella y Hasta El Fin Del Mundo aseguró que su plataforma le permite tener un mejor manejo de lo que ella considera especial para cada uno de sus fieles seguidores, por lo que no solo se subirá contenido no visto en sus redes sociales -como lo ha hecho Ninel Conde-, sino que incluso hasta se podrá sortear “cenas con ella”, donde los ganadores tendrán derecho de poder estar presentes en sus costosas sesiones fotográficas, atributos que hacen diferente su sitio a OnlyFans.

“Es una plataforma en la que pueden suscribirse para obtener fotos exclusivas que no han visto en mis redes sociales, y bueno, básicamente son imágenes tomadas en diferentes locaciones, con vestuarios súper sensuales, creando siempre conceptos diferentes. La lanzamos en diciembre, y la verdad es que va muy bien, ha tenido muy buena aceptación, comentarios lindos”, agregó.

(Foto: Instagram/@aleidanunez)

Aleida Núñez compartió todo sobre los sorteos con sus fans: “Por eso estamos haciendo una invitación a que participen en el sorteo de una cena conmigo, y serán tres ganadores. También van a poder presenciar una de las sesiones de fotos nuevas, todo esto para consentirlos, porque, finalmente ellos son seguidores que siempre siempre han estado ahí, son súper fieles”, mencionó.

La popular actriz que dejó en claro que no habrá ningún contenido íntimo y todo será bajo su consentimiento también ha sido muy cuestionada sobre su espectacular apariencia física, que en sus redes sociales como Instagram ha conseguido más de 3.7 millones de seguidores, pues a pesar de ya tener 41 años es alabada por mantenerse en un estado muy saludable, por lo que negó padecer trastornos alimenticios.

“Realmente mi cuerpo es del tipo latino, soy voluptuosa, nunca he sido anoréxica, bulímica ni nada de eso. Entonces, siento que ya me conocen, les gusta cómo soy y cómo estoy. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de tener una vida saludable”, confesó.

Para Aleida Núñez la venta de este tipo de fotos y videos no le ha generado ningún tipo de problema con su familia o parejas, pues su círculo cercano ha entendido lo que es su carrera:

“No, para nada; al contrario, a quienes han sido mis parejas les gusta mucho que sea sexy. Yo creo que a todos los hombres les gusta tener a una mujer así, y además, siempre he andado con hombres seguros de sí mismos, que no tienen problema de autoestima, y cuando una está con un hombre que sabe lo que quiere”, finalizó.

