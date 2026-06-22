Cadáver de una mujer fue hallado dentro de una maleta en Bogotá: la víctima fue vista en compañía de un extranjero

Las autoridades realizaron la inspección en el lugar de los hechos - crédito Colprensa

Una mujer fue hallada muerta dentro de una maleta en la jornada del lunes 22 de junio de 2026 en un alojamiento tipo Airbnb que se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. El caso quedó bajo investigación por tratarse, al parecer, de una muerte violenta.

El Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantó los actos urgentes para el levantamiento del cuerpo y para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como encontrar nuevos detalles que permitan dar con el paradero de los responsables.

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De acuerdo con la información divulgada por Noticias Caracol, el hallazgo ocurrió en inmediaciones del CAI Virrey, en la calle 95 con carrera 21, donde se encuentran varios edificios que se alquilan mediante plataformas digitales para el alojamiento de locales y turistas.

Precisamente, el presunto ataque habría ocurrido en una de las edificaciones ubicadas en esa zona, pues el cadáver estaba en una habitación del séptimo piso que la víctima y su acompañante habrían alquilado.

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Al parecer, la víctima se habría alojado en el sitio con una persona y allí ocurrió el ataque mortal - crédito Colprensa

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades, aunque se informó que era una persona oriunda de Cúcuta, en Norte de Santander.

También se señaló que habría ingresado al lugar acompañada de una persona que, al parecer, es de nacionalidad estadounidense, sin que se conozca si es hombre o mujer ni su paradero.

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Valentina Trespalacios fue hallada en una maleta

Este caso recuerda el asesinato de la DJ e “influencer” colombiana Valentina Trespalacios el 22 de enero de 2023. La víctima estaba dentro de una maleta y, de acuerdo con los elementos del caso, había sido estrangulada.

La investigación policial avanzó con rapidez después del hallazgo. Ese proceso permitió identificar y capturar al responsable del crimen, el ciudadano estadounidense John Poulos. Tras la investigación, las autoridades determinaron el crimen fue cometido “solo por el hecho de ser mujer” y las pruebas del juicio acreditaron un ciclo de violencia, control y discriminación dentro de la relación.

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El estadounidense John Poulos fue hallado responsable por el feminicidio de Valentina Trespalacios - crédito Jesús Aviles / Infobae

El caso fue revisado por la Procuraduría General, que afirmó que en las audiencias se permitió establecer que Poulos ejerció distintos mecanismos de control sobre Valentina Trespalacios. Entre ellos, mencionó el acceso a sus redes sociales para revisar quién la seguía y a quién seguía.

La funcionaria a cargo del caso también aseguró que el procesado contrató a un investigador privado para vigilarla y reportarle sus movimientos. Ese comportamiento, se expuso en la audiencia, hizo parte del hostigamiento que sufrió la víctima durante la relación sentimental.

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En su intervención, la procuradora sostuvo que las pruebas “permitieron ver que Valentina abandonó el seno de su hogar para construir uno propio, pero allí, tras un solo día de convivencia, fue violentada por su pareja sentimental, y no solo eso, sino que su cuerpo fue empacado en una maleta de viaje y arrojado en un contenedor de basura, mientras su agresor huía del país”.

El caso de la DJ Valentina Trespalacios es recordado a nivel nacional por la brutalidad del ataque - crédito Colprensa

Después de que el sujeto fuera condenado a 42 años y 8 meses de prisión, se decidió que debía cumplir su pena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, donde volvió a ser noticia por su comportamiento y constantes discusiones con los guardias.

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Ante el nuevo caso que se presentó en Bogotá y que se dio a conocer el 22 de junio, las autoridades continúan en la búsqueda del acompañante de la cucuteña y en la revisión de las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero y hacer justicia.