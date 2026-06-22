La Alcaldía de Bogotá abrió 1.055 vacantes para la última semana de junio: 470 cargos no requieren experiencia, así puede participar

La convocatoria de empleo en Bogotá incluyó 470 vacantes sin experiencia y 270 con solo seis meses de experiencia para ampliar el acceso de jóvenes y personas que buscan reingresar al mercado laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

La oferta de empleo en Bogotá se incrementa en la última semana de junio de 2026 con 1.055 puestos de trabajo disponibles a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La iniciativa busca facilitar el acceso al empleo formal para personas con diferentes niveles de formación, experiencia y perfiles ocupacionales, y responde a la alta demanda de talento en sectores clave de la ciudad.

Según la entidad distrital, 470 vacantes no requieren experiencia y otras 270 solo exigen seis meses de experiencia, lo que amplía las posibilidades para jóvenes, quienes buscan su primer trabajo y aquellos que desean reincorporarse al mercado laboral.

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La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, indicó que la convocatoria responde a la necesidad de talento en actividades como salud, comercio, construcción, logística y atención al cliente. Además, resaltó que casi la mitad de los puestos disponibles pueden ser ocupados por personas sin experiencia, abriendo el acceso al empleo formal a más ciudadanos.

Las vacantes en Bogotá respondieron a la demanda de talento en salud, comercio, construcción, logística y atención al cliente, según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Vacantes priorizadas para jóvenes, mujeres y grupos poblacionales diversos

La estrategia laboral de la alcaldía mantiene un enfoque diferencial. Del total de vacantes, 744 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años, 912 priorizan la participación de mujeres, 224 están orientadas a personas con discapacidad y 86 a personas mayores de 50 años. Se aclaró que una misma vacante puede estar disponible para varios grupos poblacionales, lo que aumenta las posibilidades de inserción laboral para sectores tradicionalmente excluidos.

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La mayor demanda se concentra en perfiles de nivel bachiller, técnico y profesional. Entre los cargos con más oportunidades figuran auxiliares de enfermería, auxiliares de tienda, auxiliares de bodega, auxiliares de droguería y farmacia, representantes de servicio al cliente para call center bilingüe y no bilingüe, ayudantes de obra, asesores de contact center y auxiliares administrativos en salud.

La convocatoria también abarca vacantes para perfiles especializados: médicos generales, diseñadores gráficos, coordinadores de recursos humanos, jefes de contabilidad, analistas financieros bilingües, desarrolladores de inteligencia artificial y profesionales del sector salud.

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La estrategia laboral de la Alcaldía de Bogotá priorizó 744 vacantes para jóvenes, 912 para mujeres, 224 para personas con discapacidad y 86 para mayores de 50 años - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Quienes deseen postularse deben registrar su hoja de vida en el portal oficial https://desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo/ y pueden acceder a información actualizada sobre oportunidades laborales y ferias de empleo a través del canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”. Además, la ciudadanía puede acercarse a la Unidad Móvil de Empleo ubicada esta semana en la Calle 68 #58 – 23 (localidad de Barrios Unidos) para recibir orientación y acompañamiento en la búsqueda laboral, o visitar los quioscos de empleo en Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

Condiciones salariales y perfiles requeridos en Bogotá

La mayoría de los puestos de trabajo ofrecen remuneraciones entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para cargos especializados, los salarios pueden oscilar entre seis y nueve salarios mínimos mensuales. Esta diversidad salarial permite que tanto quienes buscan su primer trabajo como profesionales con experiencia encuentren opciones acordes a su perfil y expectativas.

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La demanda de talento es especialmente alta en áreas de servicios de salud, comercio, logística y atención al cliente. Los perfiles más solicitados corresponden a auxiliares y asistentes, aunque también existen oportunidades para profesionales, técnicos y tecnólogos. La convocatoria forma parte de la estrategia de la alcaldía para dinamizar el mercado laboral y reducir las barreras de acceso a empleo digno y formal.

La mayor demanda de empleo en Bogotá se concentró en perfiles bachilleres, técnicos y profesionales para cargos como auxiliares de enfermería, tienda, bodega, farmacia, call center y salud - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Oferta nacional del Sena: más de 26.000 vacantes en Colombia y el exterior (Sena)

Paralelamente, la Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena anunció más de 26.000 vacantes laborales disponibles en Colombia y en el exterior durante junio. La iniciativa, según la entidad nacional, está orientada a conectar a miles de colombianos con nuevas oportunidades en sectores clave, tanto a nivel nacional como en plazas internacionales, destacando la demanda de profesionales de la salud en Alemania.

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A nivel nacional, hay 26.033 vacantes, con una fuerte presencia en Bogotá D.C. (9.350 vacantes), Antioquia (2.194), Cundinamarca (3.513) y Valle del Cauca (2.400). Cada región cuenta con opciones adaptadas a sus necesidades productivas, desde áreas administrativas hasta técnicas y operativas.

En Bogotá, los perfiles más solicitados se concentran en ventas y servicios (3.177), operación de equipos y oficios (1.989), y finanzas y administración (2.152). Los cargos destacados en el área administrativa incluyen asistentes administrativos (170 vacantes), auxiliares de almacén (224), analistas y asesores de servicios financieros (68), auxiliares de información y servicio al cliente (1.077) y auxiliares de compras e inventarios (131). También se ofrecen posiciones para contadores, analistas de gestión, supervisores, y especialistas en comercio exterior, talento humano y mercadeo.

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La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció más de 26.000 vacantes en Colombia y el exterior, con 9.350 en Bogotá y postulación virtual gratuita - credito magen Ilustrativa Infobae

La oferta del Sena abarca desde auxiliares contables y de tesorería, secretarios, recepcionistas, hasta programadores de rutas y tripulaciones, técnicos y operarios en procesamiento y ensamble. Esta variedad permite a personas con distintos niveles de formación y experiencia acceder a opciones laborales acordes a su perfil.

El rango salarial varía según el cargo, el perfil y la experiencia. Los sueldos parten desde el salario mínimo vital, cercano a $2.000.000, y pueden superar $8.000.000 mensuales en posiciones de mayor responsabilidad o especialización. El proceso de postulación se realiza de forma virtual y gratuita en https://ape.sena.edu.co/, donde los candidatos deben crear un usuario y registrar su hoja de vida.

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