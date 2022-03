Regina Blandón pidió tratar con seriedad temas de abuso: “Hay víctimas reales”

La actriz tuvo Covid-19 (Foto: Ig @reginablandon)

Luego de la polémica que se desató en la segunda semana de marzo por un tuit en el que señalaba que Regina Blandón podría acusar a Eugenio Derbez de acoso, la actriz en una última intervención compartió que es muy peligroso que los medios y la sociedad se dediquen a sacar noticias de esta índole, solo por tener más visibilidad en una lucha legítima de las mujeres.

Fue en entrevista con el programa radiofónico de Javier Poza en Radio Fórmula, donde la actriz que dio vida a Bibiana “Bibi” en La familia P.Luche habló sobre la polémica que se generó y pidió que el tema de abuso se tratará con seriedad, ya que hay víctimas con denuncias verídicas.

“Yo soy muy impulsiva y en ningún momento quisiese ofender a nadie, pero si estaba bastante enojada de que esto es un tema serio y hay víctimas reales”, arguyó Blandón.

Regina Blandón nuevamente defendió a Eugenio Derbez después de acusarlo de acoso en contra de la actriz Foto: Twitter/@Radio_Formula

Posteriormente, puntualizó que algunos medios utilizaron el tuit para querer tener más clicks con una cosa que en ningún momento fue cierta: “Considero que tendríamos que tener una cosa más de respeto y pensar lo que se está preguntando y cómo lo estamos preguntando. No estoy en contra de hablar las cosas, pero civilizadamente y con el respeto que se merece”, comentó.

Asimismo, destacó que debe de haber respeto y seriedad entre las celebridades del espectáculo y las personas detrás de los medios de comunicación: “No es la historia por la historia, creo que los medios de comunicación y nosotres trabajamos juntes, si se empieza hacer así y con esas faltas de respeto y seriedad”, comentó.

La actriz nuevamente aprovechó para arremeter contra el usuario que rumoró el acoso de Derbez en contra de ella y destacó que es peligroso que se saquen este tipo de contenido con tal ligereza: “Los medios son los que transmiten la información, la verdad y que llegue a más gente, entonces es muy peligroso sacar la noticia por la noticia para que haya más movimiento en su sitio”.

Alessandra Rosaldo defendió a su esposo, luego de los señalamientos contra él

La intérprete de Mirreyes vs Godínez señaló que toda la controversia se generó de un comentario sin sustentos, el cual dejaron crecer: “Es una tontería, entonces nada más nos enejamos todes y ya pues no tiene nada que ver con nosotres, no con él, ni con ella, ni conmigo, fue un tuit que agarraron e hicieron de este tamaño con palabras que nadie ni siquiera había dicho”, apuntó.

Para finalizar, le pidió a los reporteros que deben de cuestionar con más respeto la vida privada de los artistas, derivado a que el pasado 17 de marzo la pareja sentimental del importante histrión y cómico mexicano, Alessandra Rosaldo, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y fue cuestionada sobre la polémica en frente de su hija menor, Aitana Derbez.

“Si se usa un tuit, para relativizar y hacer algo grande y querer jalar nada más clics, en algo que ni siquiera es cierto y llegan con una persona enfrente de su hija a preguntarle cosas que ni son ciertas, creo que hay que tener más tacto”, concluyó la actriz de 31 años.

(Foto: captura de pantalla/Twitter)

Ya desde el pasado 11 de marzo, la protagonista de Guerra de Likes había reprobado lo señalado por el internauta, pues no solo habría calumniado a Derbez, sino que habría minimizado las denuncias legítimas que las mujeres han hecho.

“Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando? Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria”, recalcó la actriz mexicana.

SEGUIR LEYENDO: