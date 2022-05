Paco Stanley: los memes más divertidos que desató un tuit

Usuarios en redes sociales desataron su creatividad y con memes recordaron al polémico conductor (Fotos: Twitter)

Las redes sociales se han convertido en un espacio de debate para tratar distintos temas, si bien la política suele acaparar la atención de gran parte de los usuarios, son las personalidades del mundo del entretenimiento quienes también han sido los protagonistas de muchas de las polémicas y escándalos de los que se habla en internet.

De este modo, a 22 años de la muerte del presentador Paco Stanley, una usuaria de Twitter volvió a poner sobre la mesa el tema de su polémica muerte con un mensaje que no tardó en viralizarse en dichas plataformas digitales, lo que provocó que el nombre del conductor se posicionara rápidamente entre las tendencias de la red social.

De forma casi inmediata, los y las internautas comenzaron a responder dicho tuit viral contando la experiencia personal que cada uno de ellos tuvo aquella tarde del 7 de junio de 1999 cuando en los noticieros más importantes del país circulaba la noticia del asesinato de uno de los presentadores de televisión más populares de la época.

Pese a que el trágico suceso aconteció hace poco más de dos décadas, usuarios de redes sociales no perdieron la oportunidad para recordarlo con el tan característico sentido del humor mexicano y fue así como los divertidos y siempre confiables memes inundaron dichas plataformas digitales.

Usuarios en redes sociales desataron su creatividad y con memes recordaron al polémico conductor (Foto: Twitter / @Negan_Arrived)

“¿Por qué es divertido? Fue un día muy agitado. Ya estaba trabajando en la oficina cuando se dio la noticia. Sólo radio y TV ese día, no existía el internet. La histeria colectiva, los chismes, etc. ¿eso es divertido? ¿Cuántos años tienes?”, “Estaba en segundo de primaria y la maestra toda impactada nos dijo que mataron a Paco Stanley y dejó de dar la clase, prendió la radio y todos escuchando las noticias JAJA”, “Mi abuelita chula, llegó llorando muy cabr*n a la primaria por mi, me saqué de pedo y le dije: qué pasó abue, por qué lloras?... me contesta: ¡córrele mi muchachito, que acaban de matar a Paco Stanley!!!”, son algunas de las historias que compartieron usuarios de redes sociales.

Paco Stanley falleció el 7 de junio de 1999 luego de haber comido en el restaurante El charco de las ranas, ubicado en Periférico Sur, cerca de las instalaciones de TV Azteca.

El presentador se encontraba dentro de la camioneta en la que había llegado al negocio, esperando a que Mario Bezares saliera, cuando al menos cinco hombres armados de acercaron al automóvil y uno de ellos le disparó a Paco 20 ocasiones con una ametralladora. Stanley falleció al recibir cuatro disparos en la cabeza.

Debido a que el restaurante afuera del que fue asesinado el conductor tomó tanta relevancia en los acontecimientos, algunos usuarios también lo retomaron entre sus memes y comentarios para responder al tuit.

Años después de los hechos, en 2011, capturaron a El Bolas y El Rito, sicarios de los Arellano Félix quienes supuestamente mataron a Pacorro por sus supuestos nexos con Amado Carrillo Fuentes. Sin embargo, hasta hoy, la familia del conductor asegura que los motivos por los que Paco Stanley fue asesinado no han sido esclarecidos.

El mensaje de redes sociales que recordó el asesinato de Paco Stanley también dejó ver la evidente brecha generacional que existe pues, mientras para algunos fue un suceso que marcó su vida, muchos otros nunca habían escuchado ni siquiera el nombre del presentador previo a la polémica.

Paul Stanley falleció hace más de 20 años, sin embargo, su muerte conmocionó tanto que incluso años después del suceso sigue dando de qué hablar.

Además de su trabajo en la televisión, el trágico desenlace del conductor trascendió a ser parte de la cultura mexicana, pues tanto la zona como el mismo restaurante en donde ocurrió el altercado ahora son reconocidos porque fue ahí en donde ultimaron a uno de los presentadores más populares que ha tenido la televisión mexicana.

