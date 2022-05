Lupita D’Alessio estalló contra la prensa por ataques y ofreció disculpas por sus desaires

Lupita reflexionó sobre su relación con la prensa en su más reciente conferencia de prensa (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

En su más reciente conferencia de prensa ante los medios de comunicación para promocionar sus próximos conciertos, entre ellos los que dará al lado de Paquita, la del barrio, Lupita D’Alessio fue cuestionada sobre sus constantes encuentros con los reporteros, mayormente en el aeropuerto, donde a la cantante se le ve de mal humor y sin disposición para hablar.

“Con todo respeto, señora, ¿por qué cuando nos encontramos en la calle o precisamente en el aeropuerto usted no da entrevistas siendo que sí le preguntamos sobre su carrera?”, fue la pregunta de una reportera que causó una fuerte reacción por parte de “la leona dormida”.

“Porque no me da la gana, cuando vienes mal, vienes cansada, pues no te da la gana, prefiero quedarme callada que ofender a una persona”, contestó la cantante de Mudanzas, quien tras ello elaboró una larga idea para reflexionar respecto a cómo la han tratado algunos medios de comunicación al paso de las décadas.

La intérprete ofreció disculpas si los reporteros "se han sentido ofendidos" con su temperamento (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

“Dentro de todo lo oscuro de mi vida y todas esas cosas, que muchas veces siento que algunos medios, como seres humanos, no respetan, eso es importante. Yo salí de un problema que no es fácil salir, tuve que tener paciencia, necesité de un dios como Jesús para que me enseñara y me guiara a poder tener la paciencia de que mis hijos volvieran a confiar en mí”, expresó la intérprete en referencia a sus conocidos pasajes en que hizo frente a las adicciones en el pasado.

La cantante de 68 años dijo sentirse atacada en ocasiones por la prensa y pidió a los reporteros que la tomen en cuenta como “ser humano”, antes que juzgarla como figura pública:

“Ese punto no lo toman en cuenta los medios, no generalizo, pero es bien importante ese punto, como ser humano no me dedico a cantar, soy una mamá, me gusta hacer mi quehacer en mi casa, me gusta limpiar, hago mi comida, yo vivo solita con Dios, nada más, pero los hijos duelen, los extraño. Están siempre al pendiente de su mamá, pero por qué no respetar esa parte de Lupita también, y sentirse orgullosas las mujeres en lugar de apoyar a otra mujer la atacan, la molestan, no está padre eso”, abundó la artista.

Lupita dije ser "un ser humano, una mamá" que disfruta hacer los quehaceres domésticos (Foto: Instagram)

Sin embargo, la cantante de Qué ganas de no verte nunca más dijo que respeta las críticas de la prensa siempre y cuando se hagan en un marco de respeto, y para ejemplificarlo, recordó hirientes comentarios que sobre ella se han publicado en los medios:

“Estoy totalmente de acuerdo en las críticas que ustedes pongan en sus medios, adelante, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, eso lo sabemos. Pero que sea una critica constructiva, respetuosa, ‘no que a la gorda esa’, eso no está padre, eso se llama bullying, que es como discriminación, ‘ay, cuatro amantes, drogadicta, alcohólica’, eso se llama discriminación aquí y en China y me aguanto, y todavía me regañan, ‘¿por qué no nos contestas?’ Pues porque no quiero, y se vale, la verdad es que no quiero ser grosera y prefiero mantenerme callada, pero me hago tonta con el celular”, admitió.

Lupita llamó a los reporteros a establecer una relación cordial pues “le da miedo acercarse” por cómo vayan a tomar sus palabras o si es que éstas vayan a ser tergiversadas.

Lupita D'Alessio pidió a la prensa llevar una relación respetuosa y cordial (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

“Esa parte humana del artista es la que tienen que tomar en cuenta y ayudar, no ‘desayudar’, apoyar... a veces me da hasta miedo acercarme, me da miedo hablar, también ustedes me han atacado, entonces yo también me abstengo, pues no me vayan a cambiar el tema o la respuesta de la que vengo hablando y pongan algo que no es la verdad”, externó D’Alessio.

Finalmente la veterana intérprete ofreció disculpas a los reporteros que se hayan sentido ofendidos por sus actitudes:

“Yo creo que debemos llevar una relación cordial, en paz, si en algo les ofendí yo les pido perdón, si fui con bolsazos, discúlpenme, no fue mi intención, estaba de malas, muchas veces llego con un estado de ánimo no grato, la verdad, pero no es mi intención agredirlos. Lupita D’Alessio es por el pueblo de México y parte por los medios de comunicación. Si no fuera así, no estaría yo aquí”, expresó la artista.

