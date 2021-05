Lupita D´Alessio se sinceró sobre su consumo de drogas junto a su hijo Jorge: “Estaba en convulsiones”

Lupita D´Alessio confesó que consumió drogas con su hijo Jorge Fotos: Instagram @soylupitadalessio /@jorgedalessio

Lupita D´Alessio, cantante y actriz mexicana, reveló que hace algunos años consumió drogas junto a su hijo, el músico Jorge D´Alessio, lo que le ocasionó problemas de salud. Además, confesó que cuando inició su trayectoria artística, se sintió “usada” por su padre.

Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida en el medio del espectáculo como Lupita D´Alessio o la ”Leona dormida”, debutó a inicios de la década de los 70 con su disco Mudanzas que contiene canciones como Que miedo tienes, Se vende esta casa y Quién te crees tú. Actualmente, con altas y bajas, la originaria de Tijuana cumplió 50 años de carrera artística.

Por primera vez, la interprete de Inocente pobre amiga habló públicamente sobre los rumores que rodeaban a su familia sobre el consumo de narcóticos. Con lagrimas en los ojos y un rostro desolado, la actriz confesó que en una reunión llegó a traspasar la línea entre madre e hijo y consumió drogas con Jorge D´Alessio, el hijo mayor que procreó con el actor mexicano Jorge Vargas. Señaló que fue una experiencia difícil porque el integrante del grupo Matute se convulsionó.

Infobae

“Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y creo que él, como no sabía, pues...me llamaron corriendo, me dijeron: -Jorge está mal-, estaba en convulsiones”, contó para La entrevista con Yordi Rosado.

Sin embargo, no es la primera vez que uno de los miembros de su familia habla sobre el consumo de drogas, pues hace ocho años el segundo hijo que tuvo con cantante originario de Aguascalientes a quien llamaron Ernesto D´Alessio declaró para el programa En compañía de que llegó a probaR sustancias en compañía de su mamá y hermano mayor.

“Lo hacíamos en la casa y lo hacíamos con mi mamá. Lo hacíamos mi mamá, mi hermano y yo”, dijo para el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Charito fue acusada de, supuestamente, haber contagiado de COVID a Lupita D'Alessio (IG: soylupitadalessio)

El ex novio de Alessandra Rosaldo explicó que llegó a probar marihuana y cocaína cuando tenía alrededor de 16 años, mucho antes de incursionar en la música. Incluso, señaló que había días en que no dormían por el constante consumo de sustancias. Por su parte, también relató la misma experiencia que vivió con su hermano Jorge, desde la que ambos decidieron no seguir probándolas: “Nunca más, esto nos va a matar”.

Por otro lado, la “Leona dormida” contó otros aspectos de su vida privada. En especial, recordó los principios de su carrera y conversó sobre la relación que tuvo con su padre, Alfonso D´Alessio. La actriz de la película Mentiras dijo que en su momento se llegó a sentir “usada” por su progenitor debido a la fama que rápidamente alcanzó.

“Una hija quisiera el apapacho y no ser, es que no quiero ofender a mi papá, no sacarle provecho a la hija porque tiene talento, es lo que iba a decir (...) pero lo amé con toda mi alma”, declaró.

La famosa cantante dijo que le hizo mucha falta muestras de cariño por parte de su padre

La cantante de 67 años explicó que la falta de cariño y muestras de amor le hicieron falta cuando era una niña. También, dejó saber que la presencia de medios hermanos en su vida afectó a su relación con su papá, principalmente la presencia de otra mujer porque hasta ese entonces ella era la única hija de Don Alfonso D´Alessio.

“Mi papá tuvo dos matrimonios antes que a mi mamá y él tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá. En algún momento llegó una hija de él a mi casa y se sentó en sus piernas, yo era la única hija para él supuestamente (...) entonces imagínate el dolor que me causó”, recordó.

