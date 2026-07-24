México

Sacerdote sorprende al bendecir a decenas de fieles con una hidrolavadora; el video arrasa en TikTok

La peculiar forma de repartir agua bendita durante una celebración religiosa desató millones de reproducciones y opiniones divididas en redes sociales

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Una celebración religiosa en honor a Santiago Apóstol terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de TikTok después de que un sacerdote utilizara una hidrolavadora para esparcir agua bendita entre decenas de asistentes. La inusual escena no tardó en hacerse viral y provocó un intenso debate entre quienes consideran que fue una forma ingeniosa de acercarse a la comunidad y quienes opinan que la acción fue excesiva.

Las imágenes comenzaron a circular a través de la cuenta de TikTok @michoveal, donde se observa al religioso recorriendo las calles a bordo de una camioneta tipo pick up de color blanco mientras sostiene una hidrolavadora de la marca Karcher para alcanzar con el agua bendita a la multitud reunida durante la festividad.

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El momento llamó la atención porque, en lugar de utilizar los métodos tradicionales para impartir la bendición, el sacerdote optó por un equipo de alta presión que permitió que el agua llegara a un mayor número de personas al mismo tiempo.

La bendición alcanzó a niños, adultos y personas mayores

El momento fue captado en video durante una fiesta patronal y provocó un intenso debate sobre las nuevas formas de acercar la religión a la comunidad.
El momento fue captado en video durante una fiesta patronal y provocó un intenso debate sobre las nuevas formas de acercar la religión a la comunidad.

Durante el recorrido, el sacerdote no dejó de dirigir palabras de fe a los asistentes. Mientras apuntaba el chorro de agua hacia ambos lados de la calle, pronunciaba oraciones y pedía protección para las familias presentes.

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En uno de los momentos más destacados del video se escucha al religioso decir:

“Que mi magnánima misericordia derrame sus gracias sobre todos ustedes”.

La bendición alcanzó a hombres, mujeres, niños y adultos mayores que participaban en la festividad religiosa. Lejos de incomodarse, la mayoría de los asistentes reaccionó con sonrisas, risas e incluso levantando las manos para recibir el agua bendita.

Las imágenes muestran un ambiente festivo, donde los presentes parecían disfrutar la experiencia mientras acompañaban el paso del sacerdote por las calles.

Aseguran que ocurrió en Michoacán

La inesperada escena ocurrió durante una festividad religiosa y rápidamente generó cientos de comentarios entre creyentes y usuarios de redes.
La inesperada escena ocurrió durante una festividad religiosa y rápidamente generó cientos de comentarios entre creyentes y usuarios de redes.

Aunque la publicación original no especificó el lugar donde fue grabado el video, usuarios que aseguraron haber asistido al evento señalaron en los comentarios que todo ocurrió durante las festividades dedicadas a Santiago Apóstol en el municipio de Contepec, Michoacán.

De acuerdo con esos testimonios, el sacerdote fue identificado como Rubén Pérez Rubio, quien habría decidido utilizar la hidrolavadora como una alternativa para bendecir a un mayor número de fieles durante el recorrido religioso sin detener el avance de la celebración.

La grabación comenzó a compartirse rápidamente en distintas plataformas digitales, donde miles de personas expresaron su opinión sobre la peculiar escena.

TikTok se divide por la peculiar bendición

El religioso recorrió las calles sobre una camioneta mientras dirigía una oración y rociaba agua bendita a familias enteras.
El religioso recorrió las calles sobre una camioneta mientras dirigía una oración y rociaba agua bendita a familias enteras.

Como suele suceder con los contenidos virales, el video provocó una lluvia de comentarios encontrados. Mientras algunos usuarios destacaron la creatividad del sacerdote para hacer más dinámica la ceremonia y permitir que todos recibieran la bendición, otros cuestionaron que este tipo de acciones resten solemnidad a las celebraciones religiosas.

Entre las reacciones que más interacción generaron se encuentran las siguientes:

“Al final de cuentas no está mal porque vio la manera de cómo le tocara a todos y con mayor rango”.

“Un padre moderno. Pero tengo una pregunta mi confesión se la mando por correo o por llamada”.

“Estoy segura que nadie escucho el resto de la bendición, todos esperaban el chorro de agua”.

“Por eso ya no creen las personas en la religión por tanta cosa que se ve o sale a la luz”.

Hasta el momento, el sacerdote no ha emitido una postura pública sobre la viralización del video. Sin embargo, la grabación continúa acumulando reproducciones y reacciones en TikTok, donde cientos de usuarios siguen debatiendo si la innovación mostrada durante la celebración representa una forma efectiva de acercar la religión a las nuevas generaciones o si, por el contrario, modifica el carácter tradicional de este tipo de ceremonias.

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