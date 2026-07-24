Colombia

Petro ordenó a las guarniciones militares no alistar “ni una sola silla” para la posesión de Abelardo de la Espriella: “No doy permiso”

El presidente saliente rechazó la idea de que el jefe de Estado entrante se posesione en el departamento del Cauca. La calificó como una “afrenta contra la democracia”

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El presidente Gustavo Petro rechazó la idea de Abelardo de la Espriella de posesionar en una guarnición militar y aseguró que debe posesionarse ante el pueblo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP
El presidente Gustavo Petro rechazó la idea de Abelardo de la Espriella de posesionar en una guarnición militar y aseguró que debe posesionarse ante el pueblo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

Durante el acto solemne mediante el cual el presidente Gustavo Petro regresó la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, el primer mandatario se refirió a la posesión del jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella.

Prohibió a cualquier guarnición militar del país adelantar acciones de logística para que se realice la ceremonia de posesión de De la Espriella. Esto, teniendo en cuenta que el mandatario entrante quiere hacer su juramento ante el Congreso, pero en una guarnición del departamento del Cauca, con el fin de honrar a la fuerza pública.

No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, dijo el presidente.

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Petro recalcó que ningún uniformado o funcionario de ninguna guarnición militar puede “alistar ni una sola silla, ni un solo espacio” para esos fines. “Es mi orden”, precisó.

De igual manera, rechazó la idea de que De la Espriella se posesione en el departamento del Cauca –proposición que ya cuenta con el visto bueno del Senado, que aprobó el traslado del Congreso en pleno para la ceremonia el 7 de agosto–. “No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la República, tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia”, aseveró.

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Añadió: “Para posesiones de civiles que se tiene es que posesionar ante el pueblo y no ante las armas. Las armas de la República obedecen al pueblo, y el presidente de la República obedece al pueblo y a la Constitución, no a las armas”.

En desarrollo...

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