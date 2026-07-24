Sentencia de cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada: ¿fin de una era para el Cártel de Sinaloa?

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva York tras cuatro décadas de liderazgo criminal. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada García, dictada el 20 de julio de 2026 por el juez federal Brian M. Cogan en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, cierra cuatro décadas de liderazgo criminal al frente de una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa. El fallo, que incluye una orden de decomiso de 15 mil millones de dólares, llegó después de que Zambada, de 76 años, se declarara culpable en agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal continua y de violar la ley federal RICO.

El cofundador del Cártel de Sinaloa acumuló cargos en al menos seis jurisdicciones federales de Estados Unidos —entre ellas el Distrito de Columbia, Illinois, el sur y el centro de California— que se remontaban hasta 2003. Bajo el acuerdo de culpabilidad, todos esos expedientes quedaron absorbidos por el caso de Brooklyn, en el cual el Departamento de Justicia anunció que las acusaciones restantes serían desestimadas formalmente en los días posteriores a la audiencia.

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Sin embargo, la condena no representa el final del conflicto interno en Sinaloa ni detiene las operaciones del cártel. Según InSight Crime, la estructura en red y la fragmentación interna hacen que la organización resista la caída de sus líderes.

La trayectoria criminal de Zambada desde 1989 hasta su arresto en 2024

El cargo por empresa criminal continua abarcó el período comprendido entre enero de 1989 y enero de 2024, lo que equivale, según Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crime, a “esencialmente toda su trayectoria criminal”. El cargo RICO, originalmente radicado en el Distrito Oeste de Texas, cubría un período más acotado —de 2000 a 2012— y apuntaba específicamente al lavado de dinero, el asesinato, el secuestro y otras conspiraciones vinculadas al tráfico de drogas.

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A finales de la década de 1980, Zambada cofundó la organización junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán a partir de lo que entonces se conocía como “la Federación”, una estructura que agrupaba a los principales grupos de narcotráfico de base familiar del occidente de México, incluidos el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana. El Cártel de Sinaloa nunca abandonó del todo ese modelo confederado: Dittmar lo describe ante InSight Crime como “un término general para varias facciones, a menudo basadas en clanes familiares”, más que una organización vertical con un mando único.

El legado de Zambada quedó marcado no solo por sus crímenes, sino también por el núcleo familiar que construyó. Crédito: Redes Sociales

La facción de Zambada, conocida como La Mayiza, construyó una red que abarcó desde la producción de marihuana y heroína en el Triángulo Dorado —la zona serrana que conecta Sinaloa, Durango y Chihuahua— hasta el tráfico de cocaína con proveedores colombianos, ecuatorianos y venezolanos, y la adquisición de precursores químicos en Asia para la producción de metanfetamina y fentanilo. Esa infraestructura incluía alas armadas subcontratadas, redes de transporte en Centroamérica, intermediarios en el sector privado para el lavado de dinero y contactos con compradores mayoristas en Estados Unidos.

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El modelo de corrupción que sostuvo a El Mayo durante décadas

Deborah Bonello, editora jefe de InSight Crime, señala que una parte central de la longevidad de Zambada fue su apoyo en la corrupción del Estado mexicano. Los documentos judiciales del caso y los de aliados procesados revelan que su facción destinaba millones de dólares anuales a pagos de protección en todos los niveles de gobierno: desde escoltas policiales para cargamentos de droga hasta funcionarios que alertaban sobre operaciones militares inminentes.

El caso del exgobernador de Sinaloa Rocha Moya —vinculado a los Chapitos— ilustra, según Dittmar, el funcionamiento de esa protección institucional. El juicio de El Chapo y el proceso contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna aportaron detalles similares sobre el alcance de esas redes. “La corrupción forma parte de la infraestructura”, resume Dittmar en el análisis de InSight Crime: “No se trata solo de sobornos. Es parte de su forma de operar”.

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El perfil bajo de El Mayo frente al estilo de El Chapo

A diferencia de su socio El Chapo, Zambada nunca fue arrestado antes de julio de 2024 y mantuvo un perfil deliberadamente discreto. Bonello recuerda que en sus visitas a Sinaloa la comunidad diferenciaba con claridad a la generación de El Mayo —“respetada y temida”— de los Chapitos, a quienes “simplemente se les teme más que se les respeta”. Un productor de drogas sintéticas entrevistado por InSight Crime en una zona rural cercana a Culiacán describía a Zambada como “El Señor” y recordaba que este había contribuido al pago de facturas hospitalarias de su padre.

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

El Chapo, en cambio, acumuló una visibilidad mundial que Zambada nunca buscó: las fugas de prisión, la entrevista con Sean Penn, la aparición en Forbes y la narcocultura construida a su alrededor lo convirtieron en un nombre conocido en todo el planeta. Esa exposición también lo hizo más vulnerable. Zambada apostó por la invisibilidad y por las redes de protección estatal como escudo principal.

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El arresto de julio de 2024 y la guerra que desató en Sinaloa

El 25 de julio de 2024, Zambada fue detenido en El Paso, Texas, en circunstancias que él mismo describió en una carta desde prisión como una traición orquestada por su ahijado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Guzmán López admitió posteriormente, en el marco de un caso en Estados Unidos, haber engañado a Zambada, subirlo a un avión y entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Esa traición desencadenó una guerra entre La Mayiza y Los Chapitos que elevó los homicidios en Sinaloa más de 400% en el año posterior al arresto, según un análisis de CNN sobre registros públicos. Las desapariciones forzadas superaron los 2.000 casos en ese mismo período, de acuerdo con datos recogidos por El País. La violencia no fue un efecto directo de la sentencia, sino la consecuencia acumulada de las tensiones entre ambas facciones, que ya se manifestaban en enfrentamientos armados desde 2019 y 2020 en zonas fronterizas con Estados Unidos.

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La sentencia de 2026 y lo que no cambiará en el crimen organizado

La condena, en sí misma, no alterará el conflicto en Sinaloa ni interrumpirá las cadenas de suministro del cártel. Dittmar lo explica con precisión en el programa Insight Take de InSight Crime: “Esa infraestructura en red y estratificada hace que estas organizaciones sean mucho más resistentes a estos arrestos”. Lo demostró la caída de El Chapo en 2016: el negocio de Zambada continuó prácticamente intacto. Hoy, La Mayiza opera bajo el liderazgo del hijo de Zambada, Ismael Zambada Siqueiros, alias “El Mayito Flaco”, y otros familiares.

Ismael El Mayo Zambada está de pie en el centro de una celda de prisión federal estadounidense, con paredes de bloques grises, una litera metálica y una ventana con barrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden de decomiso de USD 15.000 millones supera en USD 2.400 millones la sanción impuesta a El Chapo en 2019. El monto no proviene de bienes localizados ni de cuentas identificadas: es una estimación del Departamento de Justicia sobre las ganancias acumuladas por la organización durante décadas de tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

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El fin de un modelo y la nueva generación del Cártel de Sinaloa

Dittmar identifica tres transformaciones que la sentencia acelera, sin provocar por sí sola. La primera es el agotamiento del modelo de pactos de no agresión que permitió al Cártel de Sinaloa prosperar durante décadas: la guerra actual entre Chapitos y Mayiza solo terminará, según la investigadora, cuando una facción elimine o debilite gravemente a la otra.

La segunda es el reemplazo generacional. Los hijos de El Mayo y El Chapo —a quienes Dittmar llama “narco jóvenes”— son más urbanos, tienen mayor presencia en redes sociales y mantienen una relación distinta con las comunidades locales. “Esa narrativa de Robin Hood realmente no se aplica a ellos”, advierte la investigadora, y añade que las desapariciones forzadas como método de control han erosionado la legitimidad que sus predecesores cultivaron durante décadas.

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La tercera transformación es la presión militar creciente, impulsada en parte por Estados Unidos, que se suma a la guerra interna. Esa combinación, según Dittmar, “probablemente llevará a una mayor fragmentación interna y a una mayor división”. El panorama criminal mexicano, señala, ya está “mucho más atomizado” que cuando Zambada llegó al poder, y los líderes “sobreviven períodos más cortos, no más largos”.

ARCHIVO - Esta imagen sin fecha, proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, capo del cártel del estado mexicano de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP, archivo)

El precedente colombiano y los “invisibles” del narcotráfico

InSight Crime documentó en Colombia un proceso que podría anticipar la evolución del crimen organizado en México. Tras la caída de Pablo Escobar y la fragmentación del narcotráfico colombiano, emergieron actores con un perfil radicalmente distinto: los denominados “Invisibles”, operadores que mantienen una fachada completamente legal, actúan como intermediarios empresariales y evitan la guerra territorial para reducir la presión policial y de grupos rivales.

Dittmar plantea la posibilidad de que México transite hacia ese modelo. “Sería interesante observar si esta situación se desarrolla también en México bajo estas circunstancias”, afirmó en Insight Take. La pregunta no tiene respuesta aún, pero la sentencia de El Mayo fija el punto de inflexión desde el que se medirá ese eventual cambio.

Lo que la condena sí cierra para siempre

Bonello resume el significado histórico de la sentencia con una distinción precisa: El Mayo ya no es un ejemplo de lo que viene, sino “una especie de leyenda, pero un capítulo cerrado que está terminando”. La cadena perpetua sin libertad condicional garantiza que Zambada, de 76 años y con solicitud de cumplir la condena en una prisión hospitalaria, no volverá a tener influencia operativa directa.

Lo que sí permanece es la red que construyó durante cuatro décadas. Esa es, según el análisis de InSight Crime, la diferencia entre el fin de una era y el fin de una organización: la primera ya ocurrió; la segunda, todavía no.